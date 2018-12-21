2018-12-21T15:11:07+03:00
Происшествия

Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы из Уфы экс-полицейский Яромчук лично прокомментировал происшедшее

Павел Яромчук ответил на письмо «Комсомольской Правды - Уфа»
Рустем АХУНОВ
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Павел Яромчук оказался в центре скандала в уфимской полицииПавел Яромчук оказался в центре скандала в уфимской полиции
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Обвиняемый в изнасиловании уфимской дознавательницы бывший руководитель миграционного отдела МВД Башкирии по Уфимскому району Павел Яромчук ответил на письмо корреспондента «Комсомольской Правды».

Напомним, что скандальная история в башкирской системе МВД произошла в конце октября. Трое высокопоставленных полицейских устроили пяьнку, на которую пригласили 23-летнюю дознавательницу Гульназ Ш. (имя изменено - прим.ред) и ее подругу. Вечеринка закончилась тем, что девушка обвинила всех троих стражей порядка в изнасиловании. Сейчас Павел Яромчук, Салават Галиев и Эдуард Матвеев находятся под стражей - их содержат в одиночных камерах уфимского СИЗО.

Мы решили напрямую связаться с Павлом Яромчуком и предоставить ему информационную площадку, для того, чтобы озвучить свою версию происходящих событий. Уже через пару дней на электронную почту пришел ответ на официальном бланке.

- Да, действительно, ситуация чересчур запутанная. Но хочу сказать, что не мы ее довели до такого «состояния». Мы всегда говорили то, что происходило на самом деле, - написал бывший майор полиции, обвиняемый в изнасиловании.

Для более подробных комментариев Яромчук попросил обращаться к своим адвокатам.

Письмо пришло на электронную почту накануне

Письмо пришло на электронную почту накануне

По мнению источника, близкого к расследованию уголовного дела, на некоторых фигурантов неприятной истории оказывается давление со стороны.

На минувшей неделе стало известно, что девушка, обвинившая коллег в изнасиловании, возвращается на работу в МВД. Сослуживцы, судя по всему, такому повороту событий не рады – силовики боятся, что их также могут обвинить.

Ранее адвокаты одного из обвиняемых представили видео, на котором Салават Галиев в предполагаемое время изнасилования был совершенно в другой части Уфы. Эдуард Матвеев в момент предполагаемого изнасилования ехал со своим водителем в службеной машине. Защита Павла Яромчука основывается на данных сотовых операторов, которые доказывают, что мужчина не находился в момент совершения предполагаемого преступления рядом с потерпевшей.

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