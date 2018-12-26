Павла Яромчука, обвиняемого в изнасиловании уфимской дознавательницы, оставили под арестом

Советский районный суд Уфы продлил срок ареста Павла Яромчука, обвиняемого в изнасиловании дознавательницы, еще на два месяца - до 28 февраля.

Сегодня стало известно, что ходатайство следователей о продлении срока ареста обвиняемого бывшего начальника миграционного отдела МВД по Уфимскому району будут рассматривать в Советском районном суде, хотя начинали дело в Кировском районном суде столицы.

Экс-полицейского доставили в суд лично. Одного из предполагаемых участников изнасилования привезли в здание суда еще утром 25 декабря. Позже стало известно, что дело начнут рассматривать в 10:30 26-го декабря. Однако заседание началось только в 12:48 по уфимскому времени.

Ранее один из адвокатов Павла Яромчука предполагал, что на многих фигурантов уголовного дела оказывается давление. Более того, защита экс-полицейского якобы обладала доказательствами невиновности обвиняемого — данными мобильного оператора, которые показывали, что в момент совершения предполагаемого преступления он не находился рядом с потерпевшей девушкой.

В суд приехала супруга Павла - Василя. На женщине нет лица, она очень похудела. Мать двоих детей уверена в невиновности мужа и остается на его стороне до последнего.

- Несправедливость на сердце у меня, - отвечает журналистам почти шепотом женщина.

В суд также вызвали супругу Павла и свидетельницу - Иванову, бывшую жену обвиняемого. Во время заседания судья много раз выходил в совещательную комнату.

Павел Яромчук вместе с другими офицерами обвиняется в групповом изнасиловании дознавательницыФото: Рустем АХУНОВ

Впрочем, судья посчитал эти доказательства недостаточными для освобождения бывшего полицейского. Доводы защиты признали несостоятельными. В итоге арест Яромчука продлили на максимальный срок — еще на два месяца.

После заседания адвокаты Яромчука сообщили, что доказательства защиты, биллинг и видеозаписи, не учли.

Судьба его коллег, участвовавших в пьяной вечернике, остается неизвестной.

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