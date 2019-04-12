Суд отказал изнасилованной в Уфе дознавательнице в восстановлении на работу

Уфимский суд признал законным увольнение изнасилованной экс-дознавательницы из рядов полиции.

По данным МВД, Гузель С. (имя изменено – Прим.ред.) выпивала на рабочем месте вечером 30 октября 2018 года, той же ночью она стала жертвой группового изнасилования. Девушка утверждает, что преступление совершили ее начальники.

В январе Гузель уволили за «поступок, порочащий честь мундира», имея в виду именно появление на рабочем месте в пьяном состоянии. Экс-сотрудница оспорила решение полиции, но суд ей отказал.

Теперь девушке придется искать другую работу, не связанную с МВД. По одной из ранее озвученных версий, экс-дознавательница планирует стать адвокатом, либо переехать в другой город.

«БЫЛ ДРУГОМ, А ТЕПЕРЬ ДАЕТ ПОКАЗАНИЯ ПРОТИВ МЕНЯ»

На стороне МВД в суде по увольнению выступали бывшие друзья Гузель. По ее словам, одним из них стал ее сокурсник.

- Мы вместе учились и пять лет сидели за одной партой. А теперь дает показания против меня, - говорила она 14 марта журналистам.

Информацию о том, что пострадавшая требует от подозреваемых 100 млн рублей девушка комментировать не стала.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Трое подозреваемых по делу экс-дознавательницы вот уже почти полгода находятся в СИЗО. Экс-начальник Уфимского отдела МВД Эдуард Матвеев, экс-начальник отдела миграции Павел Яромчук и экс-руководитель Кармаскалинского отдела полиции Салават Галиев были уволены из органов на следующий же день после ареста. Сейчас они ожидают суда.

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года трое полицейских начальников пригласили в кабинет Яромчука двоих дознавательниц. Одна из них, Татьяна Х., ушла из отделения в самый разгар пьяной вечеринки. Ее подруга Гузель же стала жертвой насилия. Как утверждает девушка, ее завели в подсобное помещения, избили и изнасиловали.

Адвокаты подозреваемых утверждают, что дело – не более, чем подстава, а вина полицейских не доказана. Следствие и суд с этими доводами не согласны, указывая на несостыковки в версиях подозреваемых. По существу дело будет рассматриваться в ближайшие 1-2 месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

С троих обвиняемых в изнасиловании полицейских из Уфы потребовали 100 миллионов рублей компенсации

Как сообщил «Комсомольской правде» источник, размеры гражданского иска увеличились в несколько раз (подробнее)

Уфимскую дознавательницу, обвинившую коллег в изнасиловании, уволили из МВД

Такая же участь постигла и ее подругу (подробнее)

Жена обвиняемого в изнасиловании начальника ОВД - главе ОМОНа Башкирии Иреку Сагитову: «Кто твою дочь, блин, трогал, сам-то веришь в это?!»

Зам. начальника Росгвардии в ответ заявил, что Гульназ ему не дочь: «Мои дети дома сидят!» (подробнее)

Появились результаты экспертизы ДНК по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе

Информацию подтвердил один из адвокатов и собственный источник "Комсомолки" (подробнее)

Дознавательница из Уфы потребовала компенсации от обвиняемых в изнасиловании экс-полицейских

Представитель девушки не назвала размеры выплаты (подробнее)

Ситуация запутанная, но не мы в этом виноваты: обвиняемый в изнасиловании дознавательницы экс-полицейский ответил на письмо "Комсомолки"

Павел Яромчук полностью уверен в своей невиновности (подробнее)