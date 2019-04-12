Суд отказал изнасилованной в Уфе дознавательнице в восстановлении на работу
Уфимский суд признал законным увольнение изнасилованной экс-дознавательницы из рядов полиции.
По данным МВД, Гузель С. (имя изменено – Прим.ред.) выпивала на рабочем месте вечером 30 октября 2018 года, той же ночью она стала жертвой группового изнасилования. Девушка утверждает, что преступление совершили ее начальники.
В январе Гузель уволили за «поступок, порочащий честь мундира», имея в виду именно появление на рабочем месте в пьяном состоянии. Экс-сотрудница оспорила решение полиции, но суд ей отказал.
Теперь девушке придется искать другую работу, не связанную с МВД. По одной из ранее озвученных версий, экс-дознавательница планирует стать адвокатом, либо переехать в другой город.
«БЫЛ ДРУГОМ, А ТЕПЕРЬ ДАЕТ ПОКАЗАНИЯ ПРОТИВ МЕНЯ»
На стороне МВД в суде по увольнению выступали бывшие друзья Гузель. По ее словам, одним из них стал ее сокурсник.
- Мы вместе учились и пять лет сидели за одной партой. А теперь дает показания против меня, - говорила она 14 марта журналистам.
Информацию о том, что пострадавшая требует от подозреваемых 100 млн рублей девушка комментировать не стала.
ГРОМКОЕ ДЕЛО
Трое подозреваемых по делу экс-дознавательницы вот уже почти полгода находятся в СИЗО. Экс-начальник Уфимского отдела МВД Эдуард Матвеев, экс-начальник отдела миграции Павел Яромчук и экс-руководитель Кармаскалинского отдела полиции Салават Галиев были уволены из органов на следующий же день после ареста. Сейчас они ожидают суда.
По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года трое полицейских начальников пригласили в кабинет Яромчука двоих дознавательниц. Одна из них, Татьяна Х., ушла из отделения в самый разгар пьяной вечеринки. Ее подруга Гузель же стала жертвой насилия. Как утверждает девушка, ее завели в подсобное помещения, избили и изнасиловали.
Адвокаты подозреваемых утверждают, что дело – не более, чем подстава, а вина полицейских не доказана. Следствие и суд с этими доводами не согласны, указывая на несостыковки в версиях подозреваемых. По существу дело будет рассматриваться в ближайшие 1-2 месяца.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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