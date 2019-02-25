2019-02-25T10:54:39+03:00
Происшествия

«Дело заказное однозначно»: обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе сделал громкое заявление

Бывший полковник полиции Эдуард Матвеев обратился к СМИ
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Бывший офицер полиции прокомментировал свой арест и попросил помощи у СМИБывший офицер полиции прокомментировал свой арест и попросил помощи у СМИФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 25 февраля, в Советском районном суде рассмотрят ходатайство следователей о продлении срока ареста экс-начальника отдела полиции по Уфимскому району Эдуарда Матвеева. Бывшего полицейского, которого вместе с коллегами обвиняют в изнасиловании 23-летней дознавательницы, привезли в здание суда утром, за несколько часов до заседания.

На улице бывший офицер полиции сделал громкое заявление и попросил помощи у СМИ:

- Главное – я ни в чем не виноват, чтоб все знали об этом. А вас, СМИ, попрошу помочь в этом, если они не могут разобраться. Дело заказное однозначно, - высказался Матвеев.

Отметим, что здоровье 51-летнего бывшего полковника ухудшается - у него проблемы с почками. Сегодня суд либо продлить срок ареста, либо изменить меру пресечения.

Экс-полицейский уже четыре месяца находится в СИЗО

Экс-полицейский уже четыре месяца находится в СИЗО

Напомним, что 23-летняя Гузель С. (имя изменено – прим. ред.) обвинила троих своих коллег в изнасиловании. Девушка написала заявление, что преступление произошло в ночь на 30 октября – с ее слов, дознавательницу насиловали то поочередно, то все вместе прямо в стенах отдела миграционной службы, начальником которой является один из участников «оргии». Всех троих подозреваемых 31 октября взяли под стражу.

Напомним, что защита ранее комментировала, что Матвеев приехал домой в районе 22:20-22:25, зашел в коттедж и помогал укладывать внучек спать. Адвокаты считают, что видео с камер наружного видения доказывают невиновность своего подзащитного.

Судьба двоих коллег Павла Яромчука и Салавата Галиева остается пока неизвестной. Экс-полицейские также остаются под стражей. Их дела будут рассмотрены позже.

ПОДРОБНЕЕ:

С троих обвиняемых в изнасиловании полицейских из Уфы потребовали 100 миллионов рублей компенсации

Как сообщил «Комсомольской правде» источник, размеры гражданского иска увеличились в несколько раз (подробнее)

Уфимскую дознавательницу, обвинившую коллег в изнасиловании, уволили из МВД

Такая же участь постигла и ее подругу (подробнее)

Жена обвиняемого в изнасиловании начальника ОВД - главе ОМОНа Башкирии Иреку Сагитову: «Кто твою дочь, блин, трогал, сам-то веришь в это?!»

Зам. начальника Росгвардии в ответ заявил, что Гульназ ему не дочь: «Мои дети дома сидят!» (подробнее)

Появились результаты экспертизы ДНК по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе

Информацию подтвердил один из адвокатов и собственный источник "Комсомолки" (подробнее)

Дознавательница из Уфы потребовала компенсации от обвиняемых в изнасиловании экс-полицейских

Представитель девушки не назвала размеры выплаты (подробнее)

Ситуация запутанная, но не мы в этом виноваты: обвиняемый в изнасиловании дознавательницы экс-полицейский ответил на письмо "Комсомолки"

Павел Яромчук полностью уверен в своей невиновности (подробнее)

Эдуарда Матвеева ведут в зал суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Скандал в башкирской полиции: трое начальников изнасиловали 23-летнюю коллегу»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Мама мальчика, оставленного в Лосином острове: «Имею ли я право узнать, как там мой сын или уже нет?»
Правозащитники из ОНК Москвы побывали в камере у Надежды Куликовой прямо перед самым заседанием суда , на котором решилась ее судьба на ближайшие 2 месяца. Женщину арестовали и отправили в СИЗО
Новости 24
Стали известны подробности пожара в Башкирии, где погиб полуторагодовалый ребенок
Афганистан в наших сердцах
Столетие Башкирии отпразднуют в Москве
Целевая подготовка специалистов для СИБУРа
«Покинула нас навсегда»: 27-летняя мать двоих детей из Башкирии, которая боролась с раком, скончалась
В Башкирии прекращены поиски молодой пары: пропавших нашли в овраге
Радий Хабиров отчитал коммунальщиков
В Уфе столкнулись автобусы, пострадали две пассажирки
В Башкирии поисковики нашли родственников погибшего красноармейца
В Уфе мужчина ударил своего приятеля ножом и убежал
В Уфе пройдет ярмарка вакансий для предприятий сферы «Промышленность»
В Уфе прекращены поиски 28-летнего Леонида Манько
В Уфе вор проник в квартиру через форточку и украл бытовую технику на 28 тысяч рублей
В БАГСУ опровергли отказ в приеме на работу уфимской писательницы из-за поста в «Фейсбуке»
В Башкирии продавец отбился от грабителя с помощью молотка
Стало известно о состоянии девушки, выжившей в жуткой аварии на трассе в Башкирии
В Башкирии умелец построил подъемник из старых «Жигулей»