«Дело заказное однозначно»: обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе сделал громкое заявление

Сегодня, 25 февраля, в Советском районном суде рассмотрят ходатайство следователей о продлении срока ареста экс-начальника отдела полиции по Уфимскому району Эдуарда Матвеева. Бывшего полицейского, которого вместе с коллегами обвиняют в изнасиловании 23-летней дознавательницы, привезли в здание суда утром, за несколько часов до заседания.

На улице бывший офицер полиции сделал громкое заявление и попросил помощи у СМИ:

- Главное – я ни в чем не виноват, чтоб все знали об этом. А вас, СМИ, попрошу помочь в этом, если они не могут разобраться. Дело заказное однозначно, - высказался Матвеев.

Отметим, что здоровье 51-летнего бывшего полковника ухудшается - у него проблемы с почками. Сегодня суд либо продлить срок ареста, либо изменить меру пресечения.

Экс-полицейский уже четыре месяца находится в СИЗО

Напомним, что 23-летняя Гузель С. (имя изменено – прим. ред.) обвинила троих своих коллег в изнасиловании. Девушка написала заявление, что преступление произошло в ночь на 30 октября – с ее слов, дознавательницу насиловали то поочередно, то все вместе прямо в стенах отдела миграционной службы, начальником которой является один из участников «оргии». Всех троих подозреваемых 31 октября взяли под стражу.

Напомним, что защита ранее комментировала, что Матвеев приехал домой в районе 22:20-22:25, зашел в коттедж и помогал укладывать внучек спать. Адвокаты считают, что видео с камер наружного видения доказывают невиновность своего подзащитного.

Судьба двоих коллег Павла Яромчука и Салавата Галиева остается пока неизвестной. Экс-полицейские также остаются под стражей. Их дела будут рассмотрены позже.

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