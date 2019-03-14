«Был другом, а теперь дает показания против меня»: уфимская экс-дознавательница вновь обратилась в суд

Уфимская экс-дознавательница Гузель С. (имя здесь и далее изменено) пытается через суд восстановиться на работе в МВД Башкирии.

Напомним, что сразу после Нового года 23-летнюю дознавательницу, оказавшуюся в центре секс-скандала вместе с тремя офицерами, уволили из органов за совершение «поступка порочащего честь сотрудника МВД. По одной из версий, на следующий день после вечеринки девушка пришла на работу в состоянии алкогольного опьянения.

По всей видимости, такой исход событий не устроил девушку и ее представителей. Гузель решила обратиться в суд, дабы восстановить себя в должности. Первое заседание по гражданскому делу, ответчиками в котором числится МВД республики и отдел МВД по Уфимскому району прошло в минувший вторник. Судья отказался запускать в зал журналистов. Нашим друзьям из портала ProUfu.ru удалось пообщаться с девушкой в коридоре суда.

Бывшая дознавательница отказалась комментировать информацию адвокатов обвиняемых о том, что она через суд потребовала от трех мужчин компенсацию морального ущерба в размере 100 миллионов рублей. Говоря о нынешнем гражданском иске, она рассказала, что сейчас против нее свидетельствуют близкие ей люди. Примечательно, что в момент разговора эти свидетели находились рядом.

- Один из них был моим другом. Мы вместе учились, пять лет сидели за одной партой. А теперь он дает показание против меня, - с дрожью в голосе рассказала девушка.

Однако во вторник решение по делу сторонам услышать так не удалось. Судье потребовалось увидеть дополнительные доказательства и заседание перенесли.

Напомним, что уфимские полицейские устроили пьяную вечеринку в конце октября 2017 года. На следующий день 23-летняя дознавательница, распивавшая алкоголь вместе со старшими коллегами заявила, что ее изнасиловали. Вскоре троих полицейских уволили из органов и поместили под стражу. Сама дознавательница лишилась работы сразу после Нового года. В конце февраля 2019 года Советский районный суд продлил арест обвиняемых в изнасиловании еще на два месяца. Свою вину никто из мужчин не признает. Они полагают, что дело против них сфабриковано.

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