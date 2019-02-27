Обвиняемого в изнасиловании 23-летней дознавательницы Павла Яромчука оставили под арестом еще на два месяца

Сегодня, 27 февраля, в Советском районном суде рассмотрели ходатайство следователей о продлении ареста обвиняемому в изнасиловании дознавательницы Павлу Яромчуку.

Бывшего начальника миграционного отдела МВД по Уфимскому району, где и произошло преступление, привезли в здание утром. Доводы защиты признали несостоятельными, и меру пресечения оставили без изменений. Не повлияло на решение и то, что у Яромчука нашли доброкачественную опухоль головного мозга. В итоге арест Яромчука продлили на максимальный срок — еще на два месяца.

Перед заседанием в коридоре он заявил, что никакой связи с коллегой у него не было, а также добавил, что чувствует себя не ладно. В зале заседания Яромчук попросил судью отпустить его домой к детям. Свою вину экс-полицейский, как и остальные двое его коллег, не признает.

Напомним, что 7 февраля его поместили в карцер СИЗО. Сначала была информация, что Яромчук набросился на вооруженных конвойных, когда те возвращались из изолятора временного содержания. Однако его адвокат Наиль Багаутдинов эту информацию не подтвердил. Юрист сообщил, что у Павла нашли какую-то закладку, чтобы делать брагу.

На фото Яромчук со своей супругой. женщина уверена в его невиновности

- Но в камере у него минимальный набор посуды – одна тарелка и кружка. С таким инструментом сложно варить брагу. В мешке в камере нашли забродивший хлеб, получилось что-то вроде закваски. Это был просто повод, - отметил представитель.

Его коллегу Эдуарда Матвеева также оставили под стражей на два месяца. Вчера в суде бывший полковник показал свое лицо и впервые прокомментировал обвинение.

- Главное – я ни в чем не виноват, чтоб все знали об этом. А вас, СМИ, попрошу помочь в этом, если они не могут разобраться. Дело заказное однозначно, - высказался Матвеев.

Сегодня также стало известно, что под стражей оставили еще одного обвиняемого - Салавата Галиева. Суд решил продлить срок ареста еще на 2 месяца.

Напомним, что 23-летняя Гузель С. (имя изменено – прим. ред.) 31 октября написала заявление в следственный комитет, что в ночь на 30 октября ее изнасиловали трое ее коллег. Все это, со слов жертвы, происходило в стенах отдела миграционной службы, начальником которой является один из участников «оргии». Всех троих подозреваемых 31 октября взяли под стражу.

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