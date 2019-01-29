С троих обвиняемых в изнасиловании полицейских из Уфы потребовали 100 миллионов рублей компенсации

23-летняя дознавательница из Уфы, обвинившая троих полицейских в изнасиловании, потребовала от них 100 миллионов рублей моральной компенсации.

Напомним, что секс-скандал в уфимской полиции произошел в конце октября 2018 года. Две девушки-дознавательницы отдела МВД по Уфимскому району распивали спиртное в компании трех высокопоставленных коллег – Эдуарда Матвеева (экс-начальник отдела МВД по Уфимскому району), Павла Яромчука (бывший начальник миграционного отдела МВД по Уфимскому району) и Салавата Галиева (экс-начальник отдела МВД по Кармаскалинскому району). Неизвестно, чем компания занималась в тот вечер, на через сутки 23-летняя дознавательнца обратилась в полицию, обвинив всех троих мужчин в изнасиловании. Вскоре их уволили из органов и поместили под стражу. В конце декабря арест мужчин продлили еще на два месяца. Во время конвоирования Павел Яромчук потерял сознание и его доставили в городскую больницу, но позже вернули в СИЗО. Позже представитель Яромчука на основе материалов из больницы заявил, что у его подзащитного диагностировали опухоль мозга, и потребовал немедленного медицинского обследования

После новогодних каникул стало известно, что девушек, участвовавших в пьяной вечеринке также уволили из органов за совершение поступка, порочащего честь полицейского (распитие спиртного на рабочем месте).

Сегодня источник, близкий к следствию, рассказал о сумме компенсации, которую потерпевшая сторона заявила в рамках гражданского иска.

- Со всех трех обвиняемых потребовали 100 миллионов рублей. Сумма действительно огромная, даже в рамках такой громкой истории, - рассказал источник, пожелавший остаться анонимным.

Напомним, что ранее сообщалось о моральной компенсации в размере 30 миллионов рублей. Возможно, что потерпевшая сторона изменила ее размер из-за увольнения девушки из органов МВД.

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