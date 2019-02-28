Трех уфимских экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании, оставили под стражей до конца апреля

Трех бывших уфимских полицейских начальников, обвиняемых в групповом изнасиловании, оставили под стражей до 30 апреля.

Заявление на Павла Яромчука, Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева написала 23-летняя дознавательница Гузель С. По словам девушки, 29 октября ее непосредственный босс Яромчук пригласил своих друзей Галиева и Матвеева, а также двух девушек к себе на пьянку. В ночь на 30 октября все трое якобы изнасиловали Гузель в туалете кабинета. На следующий день всех троих начальников уволили из полиции и арестовали. В январе за участие в пьянке уволили и обеих девушек.

«ЭТО ДЕЛО СФАБРИКОВАНО!»

Очередные заседания суда по делу проходили на этой неделе. Первым свою судьбу узнал экс-начальник отдела МВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев. Все прошло без эксцессов, но бывший полицейский во время конвоирования успел выкрикнуть журналистам, что дело против него сфабриковано.

- Пусть будет стыдно тем, кто это дело придумал, - заявил он на камеры.

Дело экс-начальника миграционного отдела Уфы Павла Яромчука должны были рассматривать во вторник. Но адвокаты добились переноса на среду. Якобы их подзащитный серьезно болен и справки из больницы вот-вот должны подоспеть. В итоге решение Яромчук услышал только в среду. Судья решил оставить его под стражей еще на два месяца.

- Я чувствую разочарование российским правосудием! – заявил сразу после суда экс-полицейский.

В ту же среду прозвучал приговор по делу Галиева. Бывшего руководителя МВД по Кармаскалинскому району Башкирии тоже оставили под стражей до 30 апреля.

ДОЗНАВАТЕЛЬНИЦА ОБВИНИЛА, ПОЧЕМУ ТРЕБУЕТ 100 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

После завершения всех трех судов адвокат Яромчука Наиль Багаутдинов рассказал корреспонденту «Комсомолки» об очередных требованиях Гузель С. Девушка по-прежнему считает, что ее бывшие начальники обязаны заплатить ей 100 миллионов рублей. Но если раньше она никак не объясняла эту цифру, то теперь экс-дознавательница заявляет, что ей эти деньги нужны для переезда в другой регион.

- Она считает, что вся эта шумиха и статьи в газетах ударили по ее репутации. Мол, теперь Гузель не может жить в Башкирии и ей срочно нужны деньги на переезд. И оценила она его в 100 миллионов рублей, - пояснил Багаутдинов.

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