Кто из офицеров полиции подозревается в изнасиловании 23-летней девушки-дознавательницы из Уфы?

СЕГОДНЯ 16:51 2018-11-02T16:52:29+03:00

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Первым итогом скандала в башкирской полиции стало увольнение трех офицеров, подозреваемых в групповом изнасиловании своей молодой коллеги. Министр внутренних дел Башкирии Роман Деев уволил их всех по статье «Совершение поступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции».

Сейчас по поручению министра проводится внутренняя служебная проверка, чтобы выяснить все причины и обстоятельства совершенного преступления.

- Будет дана принципиальная оценка действиям руководителей, отвечающих за оперативно-служебную деятельность указанных территориальных подразделений, состояние законности и дисциплины, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. - По результатам будет принято решение о привлечении виновных должностных лиц к строгой дисциплинарной ответственности.

«Комсомолка» решила собрать характеристику на каждого обвиняемого. Кто же они – «оборотни в погонах» или достойные сотрудники полиции?

МУЖИК МИРОВОЙ

Сотрудник полиции из Уфимского отдела МВД по Башкирии согласился на условиях анонимности рассказать о том, каким начальником был Эдуард Матвеев.

- Он мужик мировой, на нем в отделе все и держалось. Мы до сих пор в шоке от произошедшего. Матвеев был строгим, но справедливым начальником, никогда просто так не наказывал, только за косяки. Если сотруднику, например, отгул нужен, то он подписывал без проблем. По службе я с ним редко сталкивался, но впечатления от общения с ним всегда были только положительные, - рассказал собеседник.

Коллеги действительно отзываются о нем с добротой. В подобных деяниях он никогда ранее замечен не был.

Эдуард Матвеев

Правда, есть появилась информация, что на Матвеева в прошлом возбуждали уголовное дело по факту продажи автомобиля с перебитыми номерами, машина находилась в угоне. Однако эту информацию источники «Комсомолки» не подтверждают.

Также стоит отметить, что Эдуард Матвеев связан с «золотым прокурором» Рамилем Гарифуллиным, тот самый у которого несколько месяцев дома нашли сотни миллионов рублей и большое количество недвижимости в собственности. Якобы они вместе с ним творили дела на «своей земле» - крышевали незаконную добычу ПГС (песчано-гравийная смесь) в карьерах.

Что касается его работы в министерстве внутренних дел, большой раскрываемостью его дела не отличались.

- Может, банды какие накрывал?

- Да нет, что вы. Он просто был хорошим руководителем, сам почти не занимался подобными делами, - говорит собеседеник.

ДУША КОМПАНИИ

О втором участнике инцидента, 50-летнем начальнике Кармаскалинского райотдела, Салавате Галиеве практически нет никакой информации в открытом доступе. Известно, что мужчина ранее трудился заместителем Эдуарда Матвеева, и ни в каких «темных делах» замечен не был. Судя по фотографиям в социальных сетях, мужчина увлекается спортом, а в свободное время музицирует, играет на гитаре.

Салават Галиев

ТРИ РАЗА ЖЕНИЛСЯ И ЗАВЕЛ ЧЕТВЕРЫХ ДЕТЕЙ

Третьим подозреваемым по делу о групповом изнасиловании дознавателя МВД стал 34-летний инспектор управления по миграции Уфимского района Павел Яромчук, в кабинете которого произошло преступление.

Первое впечатление об инспекторе складывается самое положительное: спортсмен, активист, поклонник здорового образа жизни, любящий отец и внимательный супруг.

Павел Яромчук был три раза женат. От первых двух браков у него по одному ребенку, от нынешней жены - двое.

«Комсомолке» удалось поговорить с женщинами. Одна из бывших отреагировала очень резко:

- Я ничего не хочу комментировать. Мы с Павлом давно развелись, сейчас у него своя жизнь, у меня своя. Нас связывает только ребенок. Бывший муж общается с ним, приезжает. Что творится в его личной жизни, не знаю и комментировать чисто по-человечески не хочу, - рассказала "КП-Уфа" Альфия Д. (имя изменено - ред.). От этого брака у Павла Яромчука остался мальчик 8 лет.

Павел Яромчук

А вот нынешняя жена Павла Эльмира полностью на стороне своего супруга. Мать двоих его детей утверждает, что Яромчук не мог участвовать в оргии. В этот день, по ее словам, он находился дома.

- 29-го вечером он приехал домой, припарковал машину и больше никуда не уезжал. На следующее утро, как обычно, поехал на работу. Вечером того дня перестал выходить на связь, потом позвонил и коротко сообщил, что у них какая-то проверка. Уже позже сообшил, что его обвиняют в изнасиловании, - рассказала Эльмира «Комсомолке».

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