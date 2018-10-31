2018-10-31T18:14:36+03:00
Происшествия

Скандал в башкирской полиции: трое начальников изнасиловали 23-летнюю коллегу

Информацию подтвердили в региональном следкоме
Павел КРАЙНОВ
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Фото: собственный источник «КП-Уфа»Фото: собственный источник «КП-Уфа»
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В Уфе разразился громкий скандал внутри башкирской полиции. Сразу три высокопоставленных сотрудника обвиняются в изнасиловании 23-летней девушки, которая, в свою очередь, также работала дознавателем в полиции. Известно, что все произошло в ночь с 29 на 30 октября. Региональный следком возбудил сразу два уголовных дела – изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера.

Как сообщают собственные источники «Комсомольской правды-Уфа» в правоохранительных органах, на данный момент все трое задержаны, с ними проводятся следственные действия.

По версии собеседника «Комсомолки», начальник уфимского районного отдела полиции выпивал с начальником паспортно-визового сервиса и начальником Кармаскалинского отдела полиции. Предположительно, в ходе застолья, которое проходило в здании отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району, подвыпившие начальники напали и изнасиловали девушку, которая сама работает дознавателем в отделе полиции. Как рассказал источник, потерпевшая приходится близкой родственницей высокопоставленного сотрудника Росгвардии.

- В настоящее время все подозреваемые задержаны, с ними проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос об избрании им меры пресечения, в отношении потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.

В полиции произошедшее тут же стало известно на самом верху. На данный момент группа сотрудников главка отправилась в Уфу для проверки информации о тяжком преступлении.

- В ходе выезда будут установлены обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям руководящего состава территориальных органов внутренних дел на региональном и районном уровнях. Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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