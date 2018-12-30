2018-12-30T14:05:10+03:00
Происшествия

Изнасилованная в Уфе дознавательница полиции вышла на работу

Девушка приступила к своим обязанностям
Павел КРАЙНОВ
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23-летняя Гузель С. (имя изменено – прим. ред.), которая обвинила теперь уже экс-офицеров полиции в изнасиловании, вышла на работу. По данным собственного источника «Комсомольской правды – Уфа», девушка приступила к своим обязанностям. Ранее ряд изданий сообщали о том, что потерпевшая в громком уголовном деле планирует вернуться в Уфимский отдел МВД по Башкирии 18 декабря. Якобы, незадолго до этого в отдел приходила ее мама в сопровождении адвоката и потребовала от начальства уважительного отношения к ней.

По словам собеседника «Комсомолки», рядовые сотрудники полиции, что служат в Уфимском отделе, не очень верят в версию об изнасиловании Гузель. Однако никто из полицейских не рискует вступать с ней в разговоры или тем более, в споры. Они до сих пор вспоминают Эдуарда Матвеева как порядочного, строгого, но справедливого начальника.

О том, как ведет себя дознавательница после всего произошедшего, пока неизвестно: Гузель категорически отказывается общаться с прессой. Более того, ее сослуживцы также хранят молчание.

Напомним, скандал в башкирской полиции прогремел на всю страну 31 октября. В тот день сотрудники следкома задержали теперь уже бывшего начальника Уфимского отдела полиции Эдуарда Матвеева, экс-начальника Кармаскалинского отдела Салавата Галиева и бывшего начальника отдела по вопросам миграции в Уфимском районе Башкирии Павла Яромчука. На сегодняшний день все трое – обвиняемые в групповом изнасиловании.

В предстоящий понедельник, 31 декабря, Верховный суд Башкирии рассмотрит апелляционную жалобу на продление ареста троих экс-полицейских. Ранее Советский районный суд продлил им содержание под стражей до 28 февраля.

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