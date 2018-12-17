Свидетельница держала ее за руки: в деле об изнасиловании дознавательницы из Уфы появились новые факты

Коллегу уфимской дознавательницы, изнасилованной старшими по званию, могут обвинить в соучастии в групповом изнасиловании.

По данным источника портала «Горобзор», коллега молодой девушки в момент изнасилования «держала потерпевшую за руки и голову». Выходит, что девушка может изменить свой юридический статус со свидетеля в соучастника.

- Она перевелась в другое отделение. Ей может грозить уголовное преследование, - сообщает собеседник портала.

Напомним, что ранее мы попытались побеседовать с коллегой Гузель (имя изменено – прим. ред) Тогда девушка наотрез отказалась беседовать с прессой, сказав лишь что она «очень переживает за судьбу коллеги». Любопытно, что девушки, участвовавшие в пьяной вечеринке в здании МВД, до сих пор работают в силовых органах.

Помимо этого, сегодня стало известно, в каких условиях сейчас содержатся обвиняемые экс-полицейские. По словам источника, хуже всего камера у Павла Яромчука. Его, якобы, содержат в штрафном изоляторе. Напомним, что именно его биоматерилы нашли на теле изнасилованной дознавательницы.

Известно, что Салават Галиев и Эдуард Матвеев содержатся в более «комфортабельных» камерах СИЗО. По данным портала, результатов анализов по двум мужчинам пока нет.

На этих выходных стало известно, что вскоре изнасилованная дознавательница планирует вернуться на работу. Коллеги девушки боятся, что та может обвинить их в каких-либо преступлениях.

- С ней даже в кабинете сидеть никто не хочет. А что, если она опять обвинит своих коллег-мужчин? – возмущаются полицейские.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Следствие ведет Скойбеда: Посадят ли трех полицейских начальников из Уфы за изнасилование дознавательницы, которого не было?

Спецкор «КП» Ульяна Скойбеда разбиралась с запутанной историей 18+, в которой все персонажи реальны, но ни один сотрудник не пострадал (подробнее)

Экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе, не выпустили на свободу

Защита троих бывших офицеров МВД просила их освободить (подробнее)

В деле об изнасиловании дознавательницы из Уфы появились новые результаты экспертизы

На теле девушки нашли частницы ДНК участников пьянки (подробнее)

Коллеги изнасилованной дознавательницы в Уфе: Мы не знаем, как себя вести, чтобы она и нас не обвинила

Стало известно, что в скором времени дознаватель отдела по Уфимскому району Гузель (имя изменено – прим. ред.), которая обвинила трех офицеров в групповом изнасиловании, должна вернуться на работу (подробнее)