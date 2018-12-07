Экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе, не выпустили на свободу

Суд оставил всех трех бывших полицейских из Уфы, обвиняемых в изнасиловании 23-летней дознавательницы, оставили под стражей в СИЗО.

В следственном комитете по Башкирии накануне рассмотрели ходатайство адвокатов троих бывших полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней дознавательницы отдела полиции уфимского района. Защита Салавата Галиева, Павла Яромчука и Эдуарда Матвеева просила освободить из подзащитных из-под стражи, поскольку, якобы, у них есть алиби.

Следователи рассмотрели ходатайство и отказали в освобождении экс-полицейских начальников. Адвокаты обвиняемых категорически не согласны с доводами следствия и планируют обжаловать это решение, сообщает Башкирское спутниковое телевидение.

Источник КП, близкий к расследованию, информацию о отказе в ходатайстве пока не комментирует.

По решению Кировского районного суда всех фигурантов громкого уголовного дела заключили под стражу до 31 декабря. Их обвиняют в надругательстве над младшей по званию Гузель С. Девушка заявила, что в ночь на 30 октября трое высокопоставленных полицейских набросились на нее, сорвали одежду и изнасиловали.

На следующий день она написала заявление, и в скором времени начальник отдела полиции по Уфимскому району Башкирии Эдуард Матвеев, начальник Кармаскалинского районного отдела Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции в Уфимском райотделе МВД по Башкирии Павел Яромчук были задержаны.

По прошествии нескольких суток после предполагаемого изнасилования всех троих с позором уволили из правоохранительных органов. Сейчас они находятся в СИЗО, причем каждый в одиночной камере.

Адвокаты всех троих обвиняемых неоднократно заявляли о наличии у них алиби. Но, ни следствие, ни суд не приняли сторону защиты экс-полицейских, считая, что они должны находиться в СИЗО.

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