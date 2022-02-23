Тут не только Хабиров! Самые красивые и стильные селебрити Башкирии, с которых так и хочется брать пример

Красивые, стильные, импозантные - на кого из башкирских чиновников так и хочется любоваться?

23 февраля в Башкирии отмечается День защитника Отечества. В преддверии этого праздника «Комсомолка» решила составить личный рейтинг самых известных мужчин республики, которые прославились не только своими делами на службе, но и как настоящие красавцы. Кто-то отметился, как примерный семьянин, кто-то – как увлеченный спортсмен, а кто-то – как человек широкой души, славящийся своим гостеприимством. Итак, кто из башкирских чиновников – эталон стиля и положительный во всех смыслах человек, с которого так и хочется брать пример?

ИКОНА СТИЛЯ И ПРИМЕРНЫЙ СЕМЬЯНИН

Открывает наш список самых импозантных мужчин Башкирии, конечно же, глава республики Радий Хабиров. В свои 57 лет на зависть всем Хабиров выглядит очень стильно и подтянуто – все костюмы сидят на нем, как с иголочки. Ну просто модель со страниц бизнес-журнала, а не высокопоставленный чиновник. И даже в собственный выходной, когда из строгого и требовательного руководителя республики Хабиров перевоплощается в примерного главу семейства, смотреть на него одно удовольствие. Вот он готовит на свежем воздухе традиционный воскресный плов или за столом с супругой лепит пельмени, сопровождая готовку занимательными историями из жизни. Вот вместе с семьей путешествует по Башкирии, а вот трогательно и нежно возится с сыновьями.

Радий Хабиров остается признанной иконой стиля в башкирском правительстве. Фото: instagram.com/khabirovradii

О каждом своем отдыхе или важном семейном событии Хабиров делится с жителями республики в соцсетях, поэтому многие уважают его за открытость и близость к своему народу. И даже порой резкие высказывания и жесткая линия политики не портят имидж народного избранника, преданного своей родине.

РАССУДИТЕЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ, ВЛЮБЛЕННЫЙ В ЖЕНУ

К сожалению, о личной жизни и предпочтения Максима Забелина известно не так много, и очень жаль, так как в нашем топе самых стильных и привлекательных мужчин Башкирии он уверенно занимает второе место.

Так мы знаем, что заместитель премьер-министра республики и глава регионального Минздрава окончил Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге и клиническую ординатуру при Министерстве обороны России, и в 42 года уже имеет звание полковника внутренней службы и ученую степень доктора медицинских наук. Награжден орденом генерала Шаймуратова, который, как известно, вручается за самоотверженность и мужество, проявленные при спасении людей. Отсюда безупречная военная выправка и стать, рассудительный и спокойный характер. Вы только послушайте его выступления – речь плавная и уверенная, никаких лишних и оценочных суждений, каждое слово – точно в цель и по делу. Да и вообще Забелин всегда старается быть для всех личным примером – то одним из первых сам от коронавируса вакцинируется, то своего сына на прививку отправит.

О семье Максима Забелина известно мало, но мы уверены, что он эталонный муж и отец. Фото: instagram.com/zabelin.mv

Выглядит Максим Васильевич тоже прекрасно и подтянуто, наверное, потому что регулярно занимается спортом и особенно предпочитает пробежки на свежем воздухе. Чувство вкуса и стиля у министра здравоохранения республики также отменное – все костюмы всегда подобраны по фигуре. Лишь однажды чиновник пожаловался, что набрал лишний вес, поэтому костюм стал слегка маловат. Тогда подписчики посоветовали ему влюбиться – желательно, в собственную жену. Мол, от лишних килограммов не останется и следа. Максим Забелин тогда скромно отметил, что влюблен уже очень давно.

НАРОДНЫЙ ЛЮБИМЧИК И ЗАБОТЛИВЫЙ ОТЕЦ

На прошлой неделе экс-мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев буквально ворвался в информационную повестку, возглавив уфимскую городскую администрацию. В свои 32 года Мавлиев стал не только самым молодым мэром Уфы (пусть пока и и.о.), но и настоящим красавчиком, на которого заглядываются все женщины в Башкирии.

Зимняя рыбалка - уж точно настоящее мужское увлечение. Фото: instagram.com/ratmir.mavliev

Новый градоначальник, по нашему скромному мнению, имеет не только весьма приятную наружность и отменное чувство вкуса, но и весьма располагает к себе, как человек. Еще будучи мэром Нефтекамска Мавлиев запомнился горожанам своим активным участием в жизни города. Например, он не пропускал ни одного субботника, лично высаживал деревья в каштановой аллее, участвовал в спасении раненого лося, забредшего из леса в город, и даже лично расставлял банки для окурков в подъездах, чтобы жильцы не бросали бычки на землю. В начале пандемии Ратмир Мавлиев одним из первых стал донором антиковидной плазмы, необходимой для спасения тяжело больных пациентов.

В соцсетях Мавлиев не только выкладывает отчеты по деловым встречам и рабочим поездкам, но и может просто прогулять по городскому парку и сфотографировать белочку, а потом умиляться ей вместе со своими подписчиками. А еще он залихватски играет на баяне, обожает рыбалку и хоккей. Кстати, своего старшего сына Имрана Мавлиев также с малого возраста активно приучает к спорту. Например, в Инстаграме он поделился, что прочел несколько книг о развитии детских способностей и интересов, и поэтому решил не заставлять сына из-под палки заниматься хоккеем, а сначала вместе с ним просматривал спортивные матчи, потом пригласил на тренировку и даже купил ему хоккейную экипировку. Вот такой вот внимательный и заботливый отец Ратмир Мавлиев, с которого в воспитании детей точно хочется брать пример.

ГОСТЕПРИИМНЫЙ ХОЗЯИН И ВНИМАТЕЛЬНЫЙ СЫН

Министр ЖКХ республики Алан Марзаев – личность весьма колоритная, как и полагается мужчинам горячих кавказских кровей. Порой он бывает резок и несдержан в своих высказываниях, зато выглядит всегда как с картинки – ухоженный, стильный, со степенными манерами. Личность Алана Марзаева также вызывает интерес и внушает уважение. Например, чиновник не стесняется выказывать любовь и почтение к своим родителям, напоминая, что семья – это самое главное в жизни каждого человека. Чего только стоят трогательные фотографии Алана Марзаева, где он целует и обнимает свою маму – так и хочется смахнуть слезу умиления!

За суровой внешностью Алана Марзаева скрывается широкая и гостеприимная душа. Фото: instagram.com/marzatti_a

А еще Алан Марзаев славится своим добродушием и гостеприимством, который любит закатывать пиры и приглашать гостей. Подкупает и то, что чиновник очень тепло относится к своим подчиненным – некоторые даже стали почти членами его семьи! Например, водитель Эльмар, которого Марзаев на Новый год даже пригласил в Осетию, где тот никогда не был. Также Алан Марзаев очень любит детей и часто радует воспитанников из многодетных семей и не пропускает ни одной «Елки желаний».

БРУТАЛЬНЫЙ РОКЕР

И хотя Ростислав Мурзагулов уже давно не имеет никакого отношения к политике, без его колоритной фигуры наш топ-5 самых красивых и стильных чиновников Башкирии был бы неполным. Поклонницы с придыханием называют его красоту «демонической», а огонь в глазах, дерзкие кудри и тело в татуировках просто не оставят ни одну представительницу прекрасного пола равнодушной. А уж когда он берет гитару, чтобы исполнить очередную рок-балладу, так и хочется плакать от счастья и бросать ему под ноги цветы.

Огонь в глазах и демоническая красота - все это про Ростислава Мурзагулова. Фото: instagram.com/rostislavmurzagulov

Ну со слезами счастья, мы, конечно, слегка преувеличили, но, что Мурзагулов остается явным фаворитом среди башкирских красавчиков – это факт. Жаль только, что сердце брутального рокера давно занято уфимской телеведущей Ульяной Тригубчак. Поэтому нам только остается порадоваться за эту эксцентричную, но весьма гармоничную пару.

«КП-Уфа» поздравляет всех мужчин в Башкирии с Днем защитника Отечества. Каждый из вас остается для нас самым красивым и привлекательным. Счастья и мирного неба вам над головой!