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Общество13 февраля 2022 14:23

Глава Башкирии поделился свои традиционным занятием в воскресенье

Радий Хабиров снова готовит для своей семьи плов
Источник:kp.ru
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
Фото: Радий Хабиров/Вконтакте

Фото: Радий Хабиров/Вконтакте

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 13 февраля, поделился в социальных сетях, чем он занимается в воскресный день. Руководитель региона уже традиционно готовит плов для членов своей семьи.

– Работа работой, а семья ждет плов, – подписал фотографию глава.

Судя по фото, Хабиров находится за городом, готовя свой плов на веранде. Домочадцы, по всей видимости, ждут его в тепле.

Ранее он уже делился своим хобби. Привычную плеяду постов в соцсетях о достижениях Башкирии и ее жителей Хабиров разбавлял необычным видео.