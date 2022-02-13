Глава Башкирии поделился свои традиционным занятием в воскресенье

Фото: Радий Хабиров/Вконтакте

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 13 февраля, поделился в социальных сетях, чем он занимается в воскресный день. Руководитель региона уже традиционно готовит плов для членов своей семьи.

– Работа работой, а семья ждет плов, – подписал фотографию глава.

Судя по фото, Хабиров находится за городом, готовя свой плов на веранде. Домочадцы, по всей видимости, ждут его в тепле.

Ранее он уже делился своим хобби. Привычную плеяду постов в соцсетях о достижениях Башкирии и ее жителей Хабиров разбавлял необычным видео.