2019-03-08T11:21:08+03:00
Общество

Радий Хабиров поздравил женщин с 8 марта стихотворением и лепкой пельменей

Врио главы Башкирии записал необычное видео в честь праздника
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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В канун праздника врио главы Башкирии записал необычное поздравление в честь Международного женского дня 8 марта. Видеозапись, где он месит тесто для пельменей и читает стихотворение Эдуарда Асадова, вчера выложила в своем аккаунте его супруга Каринэ.

В ролике Радий Хабиров поздравляет милых дам с праздником и читает стихи фронтового поэта и писателя.

- Завтра большой праздник, 8 Марта. Вот, готовлю тесто на пельмени. Хочу угостить своих по рецепту моей мамы. Пельмени с картошкой, очень вкусные. И хотел поздравить всех женщин с праздником. И хотел зачитать два четверостишия стихов Эдуарда Асадова, фронтового писателя с уникальной и очень тяжелой судьбой, - говорит Хабиров.

Ролик заканчивается пожеланием счастья всем женщинам от Каринэ Хабировой.

- Чудесное пожелание: «Мир, где вдвоём хорошо»... Счастья вам, дорогие женщины, и с праздником, — написала Каринэ на своей странице в Инстаграме.

Радий Хабиров поздравляет женщин Башкирии с праздником 8 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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