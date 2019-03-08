Радий Хабиров поздравил женщин с 8 марта стихотворением и лепкой пельменей
В канун праздника врио главы Башкирии записал необычное поздравление в честь Международного женского дня 8 марта. Видеозапись, где он месит тесто для пельменей и читает стихотворение Эдуарда Асадова, вчера выложила в своем аккаунте его супруга Каринэ.
В ролике Радий Хабиров поздравляет милых дам с праздником и читает стихи фронтового поэта и писателя.
- Завтра большой праздник, 8 Марта. Вот, готовлю тесто на пельмени. Хочу угостить своих по рецепту моей мамы. Пельмени с картошкой, очень вкусные. И хотел поздравить всех женщин с праздником. И хотел зачитать два четверостишия стихов Эдуарда Асадова, фронтового писателя с уникальной и очень тяжелой судьбой, - говорит Хабиров.
Ролик заканчивается пожеланием счастья всем женщинам от Каринэ Хабировой.
- Чудесное пожелание: «Мир, где вдвоём хорошо»... Счастья вам, дорогие женщины, и с праздником, — написала Каринэ на своей странице в Инстаграме.
Радий Хабиров поздравляет женщин Башкирии с праздником 8 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU