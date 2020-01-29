Глава Минздрава Башкирии попросил жителей помочь в решении личной проблемы

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:45:26+03:00

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Министр здравоохранения Башкирии в своем Instagram поделился с подписчиками личной проблемой – дело в том, что Максим Забелин поправился и не смог влезть в счастливый костюм. В нем он десять лет назад защитил диссертацию.

– Сюрприз, накопленный годами, объявил пуговицам бойкот. Они не сошлись, как сейчас говорит молодежь, от слова «совсем», – констатировал Забелин.

Среди причин излишнего веса министр назвал «заброшенный спорт» и «неправильный режим питания». Он признался, что не собирается обвинять внешние факторы, будь то гнетущие мысли или «запутывающий в цифровые сети телефон».

– Сколько бы мы не сетовали на пагубное влияние окружающей среды, вредные продукты, недостаточно высокий уровень здравоохранения, тяжелую наследственность, наше драгоценное здоровье больше, чем на 50% зависит от нас самих, – отметил чиновник.

Министр здравоохранения твердо решил взяться за здоровый образ жизни. Однако ему не хватает для этого серьезной мотивации. В связи с этим он попросил подписчиков помочь ее найти: «У кого есть реальные примеры достижения хороших результатов? Чтобы, начав с понедельника, не закончить ко вторнику?»

Что посоветовали подписчики:

– влюбиться (уже влюблен);

– заглянуть в состав продуктов;

– измерить сахар в крови и ужаснуться;

– попросить совета у Радия Хабирова;

– пойти в спорт и пересмотреть питание;

– перечитать свой же пост;

– не есть после шести, а вместо этого гулять;

– смириться.

ИСТОЧНИК KP.RU