Глава Минздрава Башкирии показал пример и привился от ковида «Спутником V»

Максим Забелин рассказал, что в прошлом году перенес ковид, но уровень антител сильно снизился

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием ситуации с коронавирусом в Башкирии. В настоящий момент статистика по заболеваемости остается стабильной. За минувшие сутки в республике зарегистрировано 102 новых случаев ковида, а общее число инфицированных выросло до 33703 человек. Большинство из них остаются на амбулаторном лечении, в стационарах находятся 194 человек. Состояние 18 пациентов врачи оценивают как тяжелое, шестеро помещены в палаты интенсивной терапии и подключены к аппаратам ИВЛ.

От осложнений вируса за сутки скончались еще двое жителей республики - всего жертвами ковида стали уже 402 человека. Также за прошедшие 24 часа с выздоровлением были выписаны 201 пациент, всего с начала эпидемии число вылечившихся достигло уже 29892 человек.

В региональном Минздраве называют эпидемиологическую ситуацию, в целом, стабильной. В Башкирии развернут минимальный коечный фонд – всего 1968 коек, занятость которых не превышает 72 процента. При этом в случае необходимости в республике за 24-48 часов будут развернуты резервные койки с запасом кислорода и СИЗов.

В СЕЗОН ОТПУСКОВ ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ БУДЕТ РАСТИ

Многих жителей Башкирии интересует вопрос: ожидается ли в регионе третья волна коронавируса. Многие страны Европы уже объявили полный карантин из-за всплеска заболеваемости, есть ли риск повторения подобного сценария в республике?

В Минздраве Башкирии допустили, что регион действительно может накрыть третьей волной пандемии ковида. Тем более что сейчас открывается сезон отпусков и путешествий, и люди будут стремиться выбраться за границу.

- В настоящий момент ситуация с Сovid-19 относительно спокойная, но тревожная. Профилактикой третьей волны является соблюдение противоэпидемических мер населением и вакцинация. Скоро лето и все желают отдохнуть, сменить обстановку, путешествовать и расширять границы своего общения, - отметил Забелин.

Глава Минздрава вакцинировался первым компонентом "Спутника"

ГЛАВА МИНЗДРАВА РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ ОН РЕШИЛ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ

Впрочем, вакцинация в Башкирии и так идет полным ходом. Всего в республику поступило уже 263732 дозы вакцины. Первым компонентом вакцины «ГамКовидВак» всего привились 177883 жителей республики, обоими компонентами – 108534, при этом более 49 процентов привившихся – люди старше 60 лет.

Между прочим, самой пожилой жительницей республики, решившейся на прививку, стала 103-летняя уфимка Валентина Драган – ветеран труда и инвалид ВОВ, пережившая блокаду Ленинграда. Пожилой женщине уже ввели оба компонента вакцины «Спутник-V», и чувствует она сейчас себя замечательно. А на днях личный пример показал и сам глава регионального Минздрава Максим Забелин, который в 2020 году переболел коронавирусом. Все это время он следил за уровнем антител в крови, и как только титры снизились, сразу же решился на вакцинацию «Спутником V ».

- Я вакцинировался. Прекрасно себя чувствую, побочных явлений не наблюдаю. Это позволит мне спокойно себя чувствовать во время работы в медицинских и других организациях, в силу своих служебных обязанностей. Советую всем жителям республики сделать выбор разумного современного человека и пройти вакцинацию, — подчеркнул Максим Забелин.