Радий Хабиров отправился с путешествие с супругой

Радий Хабиров отправился с путешествие с супругой и заявил, что «сегодня он не глава республики, а обычный турист».

Судя по всему, необычную поездку Хабиров организовал чтобы немного отдохнуть от работы и побыть наедине со своей супругой Каринэ. Видеообращение глава записал сидя за рулем автомобиля.

- Для моей семьи это необычный день. У меня есть жена, которую я должен выгуливать. Хотим с ней посмотреть одну достопримечательность. Будем вам все показывать, все вопросы по сьемке и монтажу к Карине Владимировне, - заявил Хабиров.

Глава республики пообещал популярно рассказывать о туристическом месте и продвигать внутренний туризм в Башкирии. Также Хабиров отметил, что в путешествие чета отправилась без детей.

- Здорово, если бы дети с нами были. Но сегодня мы решили пока вдвоем посмотреть. Ждите от нас коротких новостей, - сказал глава республики.