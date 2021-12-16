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Здоровье16 декабря 2021 5:30

Министр здравоохранения Башкирии заявил о скорой поставке вакцины «Спутник М»

Ею будут прививать подростков от 12 до 18 лет
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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"Спутником М" от коронавируса будут прививать подростков

"Спутником М" от коронавируса будут прививать подростков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что в ближайшее время в республику будет поставлена вакцина от коронавируса для подростков. Она называется «Спутник М». Об этом чиновник сообщил сегодня, 16 декабря, во время заседания в местном парламенте.

– В ближайшее время ожидается поставка «Спутник М» для вакцинации подростков от 12 до 18 лет. – передал Забелин.

Ранее глава республиканского Минздрава говорил, что прививка от COVID-19 для подростков будет введена в гражданский оборот до конца текущего года.