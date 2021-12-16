Министр здравоохранения Башкирии заявил о скорой поставке вакцины «Спутник М»

"Спутником М" от коронавируса будут прививать подростков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что в ближайшее время в республику будет поставлена вакцина от коронавируса для подростков. Она называется «Спутник М». Об этом чиновник сообщил сегодня, 16 декабря, во время заседания в местном парламенте.

– В ближайшее время ожидается поставка «Спутник М» для вакцинации подростков от 12 до 18 лет. – передал Забелин.

Ранее глава республиканского Минздрава говорил, что прививка от COVID-19 для подростков будет введена в гражданский оборот до конца текущего года.