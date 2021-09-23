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Общество23 сентября 2021 6:48

Раненый лось забежал в башкирский город и скончался от кровопотери

Животное пытались спасти местные власти
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсети

фото: соцсети

В башкирский город Нефтекамск утром 22 сентября забежал раненый лось. Животное с переломом ноги заметили возле дома по улице Ленина. Местные власти пытались его спасти: сохатого успокоили снотворным и с помощью автокрана погрузили в грузовик, чтобы отвезти к специалисту. Через некоторое время лось скончался от кровопотери. Об этом сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.

– Друзья, к сожалению, лося не удалось спасти… Нога была сломана, открытый перелом, потерял слишком много крови. Грустно… Приглашали лучших хирургов, планировалась дорогая операция. Увы, не успели, – написал сити-менеджер в своем инстаграме.

По словам Мавлиева, лось получил смертельную травму после того как его за городом сбила машина.

Раненый лось забежал в Нефтекамск // 22.09