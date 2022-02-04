Ульяна Тригубчак - известная уроженка Башкирии Фото: https://www.instagram.com/uly_3gubchak/
28-летняя Ульяна Тригубчак, работавшая в «Салавате Юлаеве» начала встречаться с Ростиславом Мурзагуловым и стала телеведущей.
КТО ТАКАЯ УЛЬЯНА ТРИГУБАЧАК
Еще несколько лет назад молодую уроженку Салавата Ульяну Тригубчак знали только из-за главного хоккейного клуба Башкирии. Во время рекламных перерывов девушка выезжала на лед в откровенном наряде и чистила его лопатой вместе с другими айс-герл.
Фото: https://www.instagram.com/uly_3gubchak/
УЛЬЯНА ТРИГУБЧАК И ХОККЕЙ
Ульяна начала активно использовала свою выдающуюся внешность, когда работала айс-герл в хоккейном клубе «Салават Юлаев». В 2018 году она начала еженедельно публиковать фотографии под говорящим хэштегом «титверг» - их содержание понятно по названию рубрики. В 2019 году она выставила на продажу iPhone 6S со своими неопубликованными откровенными снимками. Также она признавалась, что хотела продавать доступ к своим фотографиям без цензуры в закрытом телеграм канале, но позже передумала.
Фото: https://www.instagram.com/uly_3gubchak/
МУРЗАГУЛОВ И УЛЬЯНА ТРИГУБЧАК
Сейчас Ульяна Тригубчак ведет вечернюю телепрограмму «Вассалям», однако это мешает ей участвовать в других проектах. Так, она снялась в клипе Ростислава Мурзагулова «Я как Моргенштерн». Там она сыграла камео, изобразив подружку главного героя. Летом 2021 года Ульяна Тригубчак снялась в откровенной фотосессии с Мурзагуловым и призналась, что встречается с экс-куратором всех госсми Башкирии. Будучи в должности главы попечительского совета ФК «Уфа» Мурзагулов заявил, что из-за фотосессии с роковой блондинкой может лишиться в должности клуба, а через день попросил клуб принять его отставку. Через пару недель Ульяна Тригубчак стала амбассадором букмекеров из «BetBoom», в честь которых переименовали домашний стадион «Уфы».
Фото: https://www.instagram.com/uly_3gubchak/
ФОТО УЛЬЯНЫ ТРИГУБЧАК
За всю свою активность в медиапространстве уфимка выкладывала тысячи разнообразных снимков. Внимание привлекают, разумеется, фотографии обнаженной Ульяны Тригубчак. Девушка размещает их в своих социальных сетях.
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