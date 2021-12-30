Министр ЖКХ Башкирии признал подлинность записи, на которой он матерится перед чиновниками

фото: glavarb.ru

Министр ЖКХ Башкирии Алан Марзаев признал подлинность оказавшейся в сети аудиозаписи, на которой он матерится, отчитывая чиновников Уфы за плохую уборку улиц от снега. Об этом глава МинЖКХ сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» 28 декабря.

На фрагменте аудиозаписи Марзаев, обращаясь к одному из начальников управления городской администрации, говорит примерно следующее: «Всю ночь [усердно] работайте. Завтра утром тоже. Я не знаю, как ты будешь выкручиваться, твои проблемы. [Никак] не работали вы до сих пор – будете [усердно работать] эти дни, [черт возьми]. Завтра, […], надо все вылизать максимально, начиная с центральных улиц. К приезду шефа, [...], все должно быть [очищено до блеска].

«Шефом» министр ЖКХ назвал главу Башкирии Радия Хабирова. Марзаев сам это подтвердил во время интервью.

– Никогда трусом или слабаком не был. [Запись] не слили осознанно, а человек не дослушал и скинул в группу, где замы главы администрации [Уфы]. А вот оттуда уже кто-то слил. Я себя не оправдываю. Мне стыдно, может быть. Не должен министр такими словами выражаться. Перед нашим населением я приношу извинения, но это было адресовано крайне ограниченному кругу людей, и там была определенная предыстория – город на самом деле запустили. И та фраза, которая звучала, «к приезду шефа» не говорила о том, что «к приезду Хабирова наведите порядок». Это было сказано к тому, что Хабиров не кричать на них будет, а будут сделаны кадровые выводы – людей будут увольнять. Я это хотел дать понять людям, – объяснился Алан Марзаев.

Отметим, что спустя несколько дней после того как аудиозапись оказалась в сети министр ЖКХ назвал несколько причин, из-за которых в Уфе плохо убирают снег.