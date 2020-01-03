Радий Хабиров показал своего младшего сына
Глава Башкирии поделился с пользователями соцсетей трогательным снимком. На фото Радий Хабиров обнимает своего младшего сына Фарита, названного так в честь дедушки. Пост был опубликован на странице главы республики вчера, 2 января.
- Так получилось, у моего отца, Фарита Барыевича, сегодня день рождения. Было бы 90 лет... Этот замечательный и сильный человек живет теперь в этом малыше, — подписал снимок Хабиров.
Открытость главы Башкирии оценили многие подписчики, одни поделились собственными воспоминаниями о Фарите старшем, другие воспользовались моментом и пожелали руководителю республики и его близким счастливого нового года.
ИСТОЧНИК KP.RU