2020-01-03T12:44:30+03:00
Общество

Радий Хабиров показал своего младшего сына

Трогательный снимок появился на его странице 2 января
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: vk.com/radiyhabirovФото: vk.com/radiyhabirov
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Глава Башкирии поделился с пользователями соцсетей трогательным снимком. На фото Радий Хабиров обнимает своего младшего сына Фарита, названного так в честь дедушки. Пост был опубликован на странице главы республики вчера, 2 января.

- Так получилось, у моего отца, Фарита Барыевича, сегодня день рождения. Было бы 90 лет... Этот замечательный и сильный человек живет теперь в этом малыше, — подписал снимок Хабиров.

Открытость главы Башкирии оценили многие подписчики, одни поделились собственными воспоминаниями о Фарите старшем, другие воспользовались моментом и пожелали руководителю республики и его близким счастливого нового года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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