Официально: Ратмир Мавлиев — и.о. мэра Уфы

Сегодня в Городском совете Уфы исполняющим обязанности главы администрации башкирской столицы депутатами единогласно был назначен Ратмир Мавлиев, который до этого почти три года был мэром Нефтекамска.

Нового градоначальника представил глава Башкирии Радий Хабиров. Как отметил руководитель региона, проделанная Мавлиевым работа в Нефтекамске является гарантией того, что возложенные на него ожидания воплотятся в полной мере.

После назначения Мавлиев выступил перед депутатами с короткой речью.

– Это для меня очень большая ответственность и вызов быть в команде Радия Фаритовича и принять на себя большую ответственность за развитие Уфы. Я уверен, что мы вместе с вами будем принимать решения, которые будут улучшать жизнь горожан. Я уверен, что мы достойно встретим 450 лет нашей столицы. Могу сказать, что буду отдавать себя целиком и полностью этой работе. От жителей жду конструктивных предложений и замечаний. Спасибо за оказанное доверие, — заявил новый глава городской администрации.

Мавлиев родился в Нефтекамске в августе 1989 года. Как гласит его официальная биография, вплоть до 2015 года он занимался бизнесом в сфере рекламы, недвижимости и торговли автомобилями.

Позже Мавлиев занялся государственно службой. Некоторое время он занимал пост исполняющего обязанности руководителя исполкома Ютазинского района в республике Татарстане. Затем он занял должность советника главы Альметьевского района Татарстана.

Власти республики возлагают большие надежды на Мавлиева Фото: facebook.com/ratmir.mavliev

По словам председателя регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Айдара Зубаирова, результат работы Мавлиева — хороший пример сочетания личных качеств, хорошего образования, бизнесового подхода к решению задач и предыдущего опыта работы.

— Создание условий для развития предпринимательства, открытое общение с жителями Нефтекамска, знаковые изменения в городе всё это снискало уважение горожан. Уверен, что и Горсовет Уфы и администрация столицы окажут всестороннюю поддержку новому мэру, — отметил Зубаиров.

Как считает председатель эксперт Общественной палаты Башкирии Гульшат Ахмадеева, назначение на эту должность мэра Уфы Мавлиева — свидетельство доверия к его управленческой деятельности со стороны руководства республики, высокой оценкой эффективной деятельности на посту сити-менеджера промышленного города Нефтекамск.

— Именно поэтому мы с оптимизмом ожидаем, что деятельность Мавлиева будет осуществляться в интересах горожан, возрастет роль общественного участия в проектах по благоустройству городских пространств, усилится поддержка социально значимых инициатив со стороны общественности, что качественно усилит социально-экономический, научный и культурный потенциал города, — отметила Ахмадеева.

На новом для себя посту Ратмир Мавлиев сменил Сергея Грекова, который, в свою очередь, проработал мэром всего 14 месяцев. После своей отставки уже бывший глава уфимской администрации будет работать полномочным представителем Башкирии при президенте России. На заседании он выступил с прощальной речью, в которой поблагодарил власти республики за оказанное доверие и горожан за содействие и поддержку.