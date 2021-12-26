Ад на дорогах: фото и видео последствий снежной стихии в Башкирии

Из-за разгула стихии на дорогах Башкирии произошло множество аварий

Последний выходной день 2021 года запомнится жителям Башкирии надолго. Сегодня, 26 декабря, с самого утра на республику обрушился снежный буран. Из-за обильного снегопада и низовой метели дорожные службы перекрывали полностью или частично федеральные трассы, а по некоторым сельским дорогам и вовсе невозможно было проехать.

«Снежный апокалипсис», накрывший регион в ночь с субботы на воскресенье, в некоторых районах продолжится и в понедельник. Синоптики уже выдали неутешительный прогноз, а МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение.

С самого утра низовая метель парализовала движение на некоторых участках дорог

МАССОВЫЕ АВАРИИ

Весь день на дорогах творилось что-то невообразимое. Сначала в снежном плену неподалеку от границы Башкирии с Татарстаном оказались 33 автомобилиста. К счастью, спасатели вовремя среагировали и проводили всех водителей и их пассажиров в пункт обогрева. Ближе к обеду на этом участке движение было частично восстановлено. А ведь еще с рано утром жителей Башкирии о плохой видимости на дорогах предупреждал глава республики Радий Хабиров.

Аварии продолжаются и после прекращения метели. На фото: бензовоз вылетел с дороги в Нефтекамске

По всей видимости, стихия наращивала свою мощь, двигаясь с северо-запада на юг Башкирии. Ближе к часу дня на трассе Уфа-Оренбург в Кармаскалинском районе республики произошла массовая авария с участием 22 автомобилей. К сожалению, не обошлось без жертв – погиб водитель одной из машин. Еще пять человек пострадали, их всех увезли в ближайшие больницы.

В массовом ДТП в Кармаскалинском районе Башкирии пострадали пять человек, один водитель погиб

Чуть позже еще одно массовое ДТП произошло на той же трассе, только несколько южнее, в Мелеузовском районе Башкирии. На этот раз столкнулись 11 автомобилей, двигающихся по полосе, что ведет из Оренбурга в Уфу. Здесь, к счастью, обошлось без пострадавших, лишь машины получили механические повреждения.

ПЕРЕКРЫТИЕ ДОРОГ И НЕБА

После двух массовых и, из-за непрекращающейся метели трассу Уфа-Оренбург и вовсе перекрыли до особого распоряжения. Да еще и отменили практически все рейсы междугородних и межрегиональных автобусов. Из-за бурана на автовокзалах в разных уголках Башкирии застряли десятки пассажиров. Как и в международном аэропорту Уфа.

По данным Минтранса Башкирии, днем, 26 декабря, были задержаны девять авиарейсов из разных городов. Из уфимского аэропорта также воздушные суда не выпускали. Некоторые самолеты вынуждены были перенаправить в другие аэропорты. Лишь ближе к вечеру Уфа стала принимать – одним из первых приземлился борт из Нового Уренгоя.

После двух массовых аварий власти полностью закрыли движение по трассе Уфа-Оренбург

МЕТЕЛЬ ИДЕТ НА СПАД

Поздно вечером ограничения, введенные на многих участках федеральной трассы М-5 «Урал» были сняты. Постепенно ветер утихает, хотя снегопад и не думает прекращаться. Как заявляли синоптики, осадки будут выпадать едва ли не каждый день до самой новогодней ночи.

Однако в Башкирии остается и полностью перекрытая из-за непогоды дорога – участок трассы Уфа-Оренбург от Мелеуза до границы с Оренбуржьем по-прежнему закрыт для всех видов транспорта.

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