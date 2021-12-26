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Общество26 декабря 2021 4:32

Радий Хабиров обратился к жителям: на дорогах Башкирии стало опасно из-за снегопада и метели

Накануне штормовое предупреждение выпустили башкирские спасатели
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: vk.com/radiyhabirov

Фото: vk.com/radiyhabirov

Сегодня, 26 декабря, в Башкирии продолжает действовать штормовое предупреждение из-за сильных снегопадов и метелей. Ранее региональное управление МЧС предупреждало о сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду. По данным Башгидрометцентра такая погода в регионе сохранится как минимум в ближайшие несколько дней.

Из-за снегопадов и сильного ветра на дорогах Башкирии резко упала видимость. Всех автомобилистов просят быть внимательными и осторожными, а по возможности предлагают и вовсе отказаться от дальних поездок. К автолюбителям даже обратился глава региона Радий Хабиров.

- На дорогах сегодня очень опасно, метет снег, ветер. Прошу соблюдать скоростной режим, не лихачить. Хорошего дня! – написал у себя в социальных сетях Хабиров. Там же он выложил короткое видео с трассы Уфа-Казань.