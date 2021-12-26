В Башкирии из-за непогоды задерживаются авиарейсы и массово отменяются междугородние автобусы

В Башкирии установилась нелетная погода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за продолжающегося разгула стихии в международном аэропорту Уфы задерживается прибытие девяти авиарейсов. Как сообщили в МЧС по Башкирии со ссылкой на Минтранс республики, из-за неблагоприятных погодных условий задержано прибытие рейсов из Нового Уренгоя, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Москвы, Сургута и Казани. Максимальное время задержки составляет 7 часов 35 минут.

К тому же, из аэропорта «Уфа» по той же причине не выпускают авиарейсы в Москву, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Казань, Сургут и Новый Уренгой. Максимальное время задержки по этим рейсам составит 7 часов 10 минут. После 4 часов ожидания пассажирам предоставят горячее питание и напитки.

Также в Башкирии отменены десятки автобусных рейсов, сообщает Минтранс республики. С Южного автовокзала Уфы, например, отменено 22 рейса по различным направлениям. Чтобы уточнить какие именно автобусы не отправятся сегодня в путь, лучше позвонить по телефону горячей линии: 8 (347) 223-45-29.

Целый ряд автобусных рейсов были также отменены на автовокзалах в городах Нефтекамск, Стерлитамак, Туймазы, Кумертау и из райцентров в Толбазах, Красноусольском, Киригиз-Мияках. Подробнее об отмене междугородних автобусов можно узнать, обратившись по телефону на автовокзал.