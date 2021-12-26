В Уфе благополучно приземлился самолет с вахтовиками из Нового Уренгоя

Авиарейс Новый Уренгой - Уфа приземлился в аэропорту башкирской столицы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самолет с башкирскими вахтовиками, возвращающимися из Нового Уренгоя, благополучно сел в Уфе. По данным сервиса «Flightradar», самолет марки «Sukhoi Superjet 100» некоторое время покружил над башкирской столицей, но из-за непогоды приземлиться с первого раза так и не смог. Диспетчеры не приняли самолет в международном аэропорту имени Мустая Карима, так как видимость на взлетно-посадочной полосе была крайне низкой.

Позднее в Минтрансе Башкирии сообщили, что в воздушной гавани Уфы задерживаются как отправление, так и прибытие авиарейсов. Среднее время задержки прилета составило около 7,5 часов, а прибытия – 7 часов 10 минут.

По данным сервиса «Flightradar» самолет совершил успешную посадку

Самолет с вахтовиками из Нового Уренгоя в какой-то момент ушел в направлении Нижнекамска и сел в местном аэропорту. Дождавшись, когда Уфа вновь начнет принимать, борт отправился в башкирскую столицу и благополучно приземлился с первой попытки.