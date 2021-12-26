В Башкирии на трассе произошла массовая авария: столкнулись 22 машины, один человек погиб

Массовое столкновение произошло в Кармаскалинском районе республики

С самого утра, 26 декабря, на Башкирию обрушились сильный ветер и низовая метель: некоторые участки на федеральных трассах были перекрыты для движения. Пока в западных районах Башкирии непогода отступает и движение там потихоньку восстанавливается, в центральной части республики метель продолжает бушевать.

Ранее в Туймазинском районе в снежном плену оказались 33 автомобиля, но спасатели среагировали вовремя и там обошлось практически без пострадавших. Сейчас все застрявшие уже отправились в путь. Однако автолюбителям, передвигающимся по трассе Уфа-Оренбург повезло меньше. По данным ГИБДД по Башкирии, в Кармаскалинском районе республики произошла массовая авария с участием 22 автомобилей. По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек. Его личность пока не раскрывается.

Личность погибшего в массовой аварии пока не раскрывается. На месте работают сотрудники ГИБДД

Первые подробности массовой аварии «КП-Уфа» рассказали в МЧС по Башкирии. По данным спасателей, ДТП произошло на 49 километре трассы Уфа-Оренбург, около деревни Александровка. При столкновении четырех большегрузов и 18 легковушек пострадали пять человек, их везут в ближайшие больницы.

На месте продолжают работать сотрудники МЧС, три экипажа ГИБДД и три единицы дорожной техники. Дорожные полицейские организовали на этом участке реверсивное движение.

Напомним, из-за сильного ветра и снегопада движение на дорогах Башкирии некоторое время было практически парализовано. Спасатели и госавтоинспекторы просят жителей республики не выезжать на автомобилях без необходимости, а также соблюдать скоростной режим. С предупреждением об ухудшении видимости на дорогах к башкирским автолюбителям обратился также глава региона Радий Хабиров.

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