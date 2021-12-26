В Башкирии из-за сильной метели в «снежном плену» на трассе оказались 33 автомобиля

Спасатели из госкомитета Башкирии по ЧС организовали пункт обогрева для застрявших автомобилистов и их пассажиров

Утро воскресенья в Башкирии началось с сильнейшего снегопада, низовой метели и ураганного ветра, достигавшего местами 25 метров в секунду. Из-за непогоды в республике частично перекрывали движение на федеральных трассах М5 «Урал» и М7 «Волга» на границе с соседними Самарской областью и Татарстаном. Дорожники и автоинспекторы не пропускали пассажирские автобусы и маршрутки, а также такси и грузовики. Обычные автолюбители могли проехать на свой страх и риск, но их предупредили об опасности и предложили воздержаться от поездок.

Десятки автомобилей застряли в районе поселка Серафимовский Туймазинского района Башкирии

Незадолго до перекрытия движения по трассе, местные жители в социальных сетях стали массово жаловаться на плохую видимость.

- Вернулся с М5. После Имангуловского перекрестка в сторону Уфы за 1км за заправкой перемет и пробка. Будьте осторожны, - писал житель города Туймазы утром.

Как оказалось, «снежный апокалипсис» действительно накрыл Туймазинский район Башкирии. Там из-за низовой метели и практически полного отсутствия видимости на дорогах в снежном плену оказались 33 автомобиля. Среди застрявших около населенного пункта Серафимовский были как дальнобойщики на большегрузах, так и водители легковушек. Для них спасатели организовали специальный кемпинг на автозаправке. Там можно было погреться, перекусить и попить горячего чаю. К счастью, никто из застрявших на этом участке трассы не пострадал.

Жители западных районов Башкирии стали массово жаловаться на непогоду в соцсетях. Так совсем недавно выглядела федеральная трасса М5

Однако башкирские спасатели рассказали «КП-Уфа», что обнаружили на трассе в этом же районе двоих замерзающих молодых людей. Они прямо в пути поругались с таксистом, который вез их из города Тумазы в село Нижнетроицкое. В итоге, водитель высадил их прямо на обочине. К счастью, через некоторое время они набрели на спасателей и те вызвали для них скорую помощь – парни сильно замерзли и нуждались в медицинской помощи. Их доставили в больницу в Туймазах.

Сотни единиц техники выехали на трассы в Башкирии для расчистки дорог от снега

Пока автомобилисты, застрявшие около Серафимовского, отогревались, на расчистку занесенной снегом трассы выехала спецтехника. Дорожное управление «Приуралье» выгнало на перекрытые участки федеральных трасс 105 грузовиков с ковшами. Такие меры принесли плоды - на данный момент на участке, где застряли 33 автомобиля, движение полностью восстановлено.

Движение по трассе в западных районах Башкирии восстановлено. Фото: МЧС по РБ

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