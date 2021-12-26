Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Погода в декабре преподнесла и преподносит до сих пор жителям Башкирии немало сюрпризов. Начало месяца выдалось контрастным в плане температуры воздуха: столбики термометров то поднимались, то опускались. Как итог – в Уфе образовался внезапный гололед, который стал сюрпризом не только для горожан, но и для местных властей, которые не успели вовремя отреагировать на явление.

ПОГОДА В БАШКИРИИ НА НОВОГОДНИХ КАНИКУЛАХ 2022

Несколько недель уфимцы с дискомфортом передвигались по улицам башкирской столицы. Но недавно все-таки случились долгожданные снегопады и, выходя из дома, стало можно переживать из-за скользких и опасных препятствий.

Однако снегопады оказались внезапно очень обильными, и муниципальные власти вновь оказались не готовы к переменам в погоде. Коммунальщики с трудом успевали убирать снег, из-за чего несколько дней автомобилисты Уфы стояли в пробках. И, как будто этого было мало, еще в республике ударили суровые морозы, температура воздуха в некоторых регионах опустилась аж до -30°.

И вот уже не за горами Новый год и 10 дней отдыха, но некоторые жители Башкирии уже с опаской ждут наступления нового месяца. Ведь, как знать, вдруг погода заготовила для нас еще парочку сюрпризов на период праздников? Спойлер: чего-то неожиданного будет мало, но и приятного тоже. Итак, рассказываем, какой будет погода в Башкирии на новогодних каникулах 2022.

УНЫЛАЯ СЕРОСТЬ ПОСЛЕ СКАЗКИ

31 декабря, если верить данным метеорологического ресурса «Gismeteo», из всех 10 дней праздников будет одним из наиболее благоприятных. Небо будет затянуто облаками, однако из под них все же будет время от времени выглядывать солнце.

Температура воздуха составит -8, -13°, а скорость юго-восточного ветра не поднимется выше 4 м/с. Также пройдет небольшой снег. Погода в последний день 2021 года будет очень комфортной для жителей республики, и она поможет создать атмосферу новогодней сказки.

Такая погода продержится еще два дня, однако 2 января начнут происходить неприятные изменения. Ощутимо начнет усиливаться ветер, и эта тенденция, возможно, продлится и после новогодних каникул.

На период с 3 по 7 января мы бы порекомендовали приготовить лопату и одеваться потеплее. Все пять дней будет стоять пасмурная погода, а также будут идти обильные снегопады.

Температура воздуха будет держаться в районе -12°, -14°. Ветра будут преимущественно южные и, как уже было обозначено ранее, они будут усиливаться с каждым днем.

Так, Рождество, 7 января, отметиться среди всех новогодних праздничных дней самыми обильными снегопадами и самым сильным ветром – его скорость достигнет 18 м/с.

К счастью, уже 8 января череда пасмурных дней прервется и небо порадует жителей республики ярким солнцем. Снегопад уже будет не таким обильным, а буран с юга сменится северо-западным ветром – пускай тоже сильным (11 м/с), но все-таки более терпимым.

Последний день новогодних каникул, 9 января, увы, вновь преподнесет пасмурную погоду и снегопады. Столбики термометров покажут -9, -15°.