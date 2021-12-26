В Башкирии из-за низовой метели ограничили движение по федеральной трассе

На трассе в Башкирии продолжает бушевать метель Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня утром, 26 декабря, власти распорядились ограничить движение по участку федеральной трассы М-5 «Урал» на территории Башкирии. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, с 7 часов утра по местному времени и до 10 часов утра будет ограничено движение автобусов, маршруток, такси и грузовиков. Под ограничение подпадает участок с 1194 по 1363 километр федеральной трассы.

Как отмечает дорожное управление «Приуралье», чьим распоряжение и вводится ограничение движения, причиной такого решения стали низовая метель, сильный ветер, обильный снегопад и ограничение видимости. Ориентировочно дорогу для некоторых видов транспорта вновь откроют в 10 часов утра, но ограничение могут и продлить. Все будет зависеть от погодных условий.

С просьбой быть внимательнее на дорогах к жителям Башкирии обратился даже глава республики Радий Хабиров.