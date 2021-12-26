В Башкирии на трассе произошло второе массовое ДТП за день: столкнулись 11 машин

По данным ГИБДД по Башкирии обошлось без погибших и пострадавших. Фото: МЧС по РБ

Разбушевавшаяся стихия, накрывшая Башкирию с самого утра, вновь стала причиной массовой аварии. На этот раз в Мелеузовском районе столкнулись 11 автомобилей. Напомним, сегодня, 26 декабря, на дорогах республики наблюдается низовая метель и сильный ветер, из-за чего видимость остается практически нулевой.

Второе за день массовое ДТП произошло на той же самой трассе Уфа-Оренбург, только несколько южнее. По данным ГИБДД по Башкирии, на 191 километре региональной трассы столкнулись одиннадцать попутных машин. В аварию попал и автомобиль снегоуборочной техники. Как отметили в пресс-службе башкирской дорожной полиции, на этот раз обошлось без пострадавших. Машины получили механические повреждения.

На месте массового столкновения работают сотрудники ГИБДД, МЧС и медики. На данный момент известно, что столкновение произошло на полосе движения из Оренбурга в Уфу.

В аварию на трассе Уфа-Оренбург попала, в том числе, снегоуборочная машина. Фото: МЧС по Башкирии

Напомним, сегодня же днем произошла массовая авария на другом участке трассы Уфа-Оренбург. На 49 километре, около деревни Александровка, столкнулись 22 автомобиля. По предварительным данным, пострадали пять человек, один скончался на месте происшествия. Чуть позднее появилось видео с места происшествия, снятое сотрудниками МЧС по Башкирии.

Сильная пурга, накрывшая Башкирию, стала причиной перекрытия федеральных трасс М5 «Урал» и М7 «Волга». С раннего утра и почти до полудня десятки людей были заточены в снежном плену в Туймазинском районе республики. Всего выехать из района поселка Серафимовский не могли 33 автомобиля. К счастью, спасатели вовремя среагировали и организовали для застрявших пункт обогрева. Сейчас этот участок открыт для движения.

Внесла непогода свои коррективы и в расписание авиарейсов. Прямо сейчас вылет из уфимского аэропорта задерживается по девяти направлениям, а воздушное судно из Нового Уренгоя с вахтовиками на борту не может приземлиться и кружит над Уфой.

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