Какая погода ждет жителей Башкирии в понедельник, 27 декабря

В ближайшие сутки на юге Башкирии продолжит бушевать стихия Фото: Олег УКЛАДОВ

В начале последней рабочей недели 2021 года погода преподнесет жителям Башкирии очередной неприятный сюрприз. По данным Башгидрометцентра в ближайшие сутки характер погоды в некоторых районах республики существенно не изменится.

В понедельник, 27 декабря, в южной части региона продолжит бушевать стихия. Ночью прогнозируется снег, местами до сильного, метель, снежные заносы на дорогах и снежный накат. Ветер южный, юго-западный 8-13 метров в секунду, ночь порывы будут достигать 17-22 метров в секунду. Температура воздуха ночью -8, -13 градусов Цельсия, днем -3,-8. Ближе к вечеру похолодает до -10, -15 градусов Цельсия.

В северных районах Башкирии в понедельник, 27 декабря, прогнозируется облачная погода с прояснениями, небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 7-12 метров в секунду.

МЧС по Башкирии предупреждает автомобилистов об ухудшении видимости на отдельных участках дорог, в том числе на подъездах к Уфе, до 500 метров.

Напомним, сегодня, 26 декабря, на Башкирию обрушилась стихия, из-за которой на трассах происходят массовые аварии. Трассу Уфа-Оренбург перекрыли, а аэропорт Уфы не принимает и не выпускает воздушные суда.