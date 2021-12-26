В Башкирии полностью перекрыли для движения трассу Уфа-Оренбург

Фото: МЧС по Башкирии

Из-за сильного снегопада и низовой метели сегодня, 26 декабря, в Башкирии полностью перекрыли для движения почти всю трассу Р-240 Уфа-Оренбург. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, движение всех видов транспортных прекращено до особого распоряжения.

Напомним, на этой дороге с разницей в несколько часов произошли две массовые аварии. В одной столкнулись 22 машины, пострадали пять человек и один погиб. В другой, чуть позже, столкнулись 11 автомобилей, но обошлось без пострадавших.

Как отметили в пресс-службе МЧС по Башкирии, введено частичное ограничение движения на трассе М5 «Урал» от границы с Самарской областью и до Демской развязки. На этот участок запрещено выезжать пассажирским автобусам, маршруткам, такси и грузовикам.

Действовавшие ранее ограничения на других участках трассы Уфа-Оренбург (от нулевого километра до Западного обхода Уфы» и на трех участках трассы М-7 «Волга» (1194 – 1230 километры, 1305 – 1331 километры и 1308 – 1319 километры) были сняты.