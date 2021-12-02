Спортивный стадион, Ар-Рахим и IMAX-кинотеатр: что еще нужно достроить или восстановить к 450-летию Уфы

Фото: Олег МЕНЬКОВ

Недавно власти Башкирии утвердили перечень объектов, которые к празднованию 450-летнего юбилея Уфы планируется построить, реконструировать и благоустроить. Всего к 2024 году планируется реализовать более десятка проектов, среди которых есть и образовательные, и культурные, и спортивные, и транспортные. Их ориентировочная стоимость составит 50 433 878 тысяч рублей. Деньги будут выделены из федерального, республиканского и местного бюджетов.

Однако среди проектов из представленного перечня по какой-то причине не нашлось тех, которые до сих пор не реализованы и окончательная дата завершения которых так и не определена. «Комсомолка» представляет подборку объектов, которых местным властям стоило бы к 2024 достроить или реконструировать.

МЕЧЕТЬ «АР-РАХИМ»

Фото: Википедия

Расположенная на въезде в столицу Башкирии «Ар-Рахим» должна была стать главной мечетью страны. Проект был воистину амбициозен: это должен был быть «Межконфессиональный центр мира и согласия» с гостиницами, предприятиями общепита и авраамической аллеей. Однако в силу разных причин строительство объекта власти не могут завершить вот уже 15 лет.

Возведение «Ар-Рахим» в 2006 году инициировал Муртаза Рахимов. Основным спонсором выступил бывшего президента Башкирии благотворительный фонд «УРАЛ». Под объект было выделено 2,3 гектара земли, его общая площадь должна была составить 12 тысяч квадратных метров, а высота купола и каждого из четырех минаретов – 46 и 74 метра.

Тем не менее, год от года проект преследовали одна проблем за другой. Стройка возобновлялась и останавливалась, менялись застройщики, проект находил и терял финансирование, происходили судебные тяжбы, и возведение мечети так и не продвинулось к завершению.

В июле 2019 года Радий Хабиров рассказал о появлении новых инвесторов, готовых выделить порядка 100 миллионов рублей на сооружение мечети. А в начале 2020 года генконсул Турции Исмет Эрикан после встречи с муфтием Башкирии Айнуром Биргалиным заявил, что «Ар-Рахим» будет построена к 2024 году. Иностранные партнеры были готовы оказать помощь в строительстве и финансово поддержать проект.

НОВЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СТАДИОН

Фото: Bashinform

Уже давно ведутся разговоры о строительстве в Уфе футбольного стадиона мирового уровня. Особенно остро данный вопрос встал 2018 году после проведения в России Чемпионата мира по футболу. Дело в том, что в башкирской столице нет спортивного объекта, который бы позволил проводить соревнования подобного уровня, а отреставрированный «Нефтяник» явно не соответствует современным и международным требованиям.

Несколько лет назад было предложено два места для расположения нового стадиона. Согласно первому варианту, предполагалось построить объект возле ТЦ «Мега». Здесь проходит пролегает трасса Уфа-Аэропорт, и благодаря этому горожане без труда смогли бы добраться до арены.

Второй вариант – строительство стадиона на берегу Белой на въезде в Затон. Предполагалось, что арена сможет вместить в себе порядка 20 тысяч человек. Также планировалась парковка на две тысячи автомобилей и автобусная остановка на 15 машин. Стоимость проект оценивался от трех миллиардов рублей.

Новый футбольный стадион, отвечающий мировым стандартам качества, значительно поднимет статус Уфы среди крупных городов России. Объект позволит проводить не только крупные спортивные мероприятия международного класса, но и грандиозные культурные мероприятия.

МОСТ ЧЕРЕЗ БЕЛУЮ В СТВОРЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ

Уфе давно не хватает выезда из северной части города в сторону Затона и федеральной трассы М-7. С этой задачей должен справиться давно обещаемый властями республики мост через реку Белая в створе улицы Интернациональной.

Начать строительство моста протяженностью 1,2 километра планировали еще в марте 2020 года. На переправе должны были организовать двухполюсное движение с расчетной скоростью до 100 км/ч. Также предполагалась реконструкция улиц Тоннельной и Интернациональной. Помимо прочего, в перечне работ значилась установка шумозащитных экранов, дорожных знаков, дождевой канализации, очистных сооружений, освещения, видеонаблюдения, а также благоустройство территории вокруг моста.

Всего на строительство нового планировалось потратить более восьми миллиардов рублей.

ПАРК ИМЕНИ ГАСТЕЛЛО

С годам парк имени Гастелло пришел в упадок

Уфимский парк имени Николая Гастелло в прошлом был, как сейчас принято говорить, самым настоящим центром притяжения. Его очень любили горожане, однако сейчас на территории запустение и разруха.

Попытки вдохнуть в парк новую жизнь предпринимаются уже давно. В 2014 году, например, объект хотели преобразить в площадку для активного отдыха.

Власти Уфы хотели соорудить на территории площадки для волейбола, мини-футбола, баскетбола, а также велодром и теннисный корт. Городская администрация даже была готова принять во внимание предложения о благоустройстве от самих местных жителей.

Однако с тех пор прошло уже семь лет и намеченные планы, к сожалению, так и не были реализованы.

ДОХОДНЫЙ ДОМ ВИДИНЕЕВА

Расположенный на Карла Маркса доходный дом Василия Видинеева, по предположениям историков, был построен в 1903 году. Раньше здесь располагались биржа труда, страховое общество, гостиница и парикмахерская. Позже в здании разместились корпус юридического факультета БашГУ, сберкасса, кафе и районный отдел образования.

Когда-то строение имело прекрасный вид. роскошную кирпичную кладку украшали кованые чугунные элементы. В 1992 году здание, как памятник истории, даже стало охранять государство.

Однако в настоящее время дом находится в ужасном состоянии. Полуразрушенный корпус его прикрыли имитирующим кирпичную кладку баннером, а в 2012 году в здании случился пожар, уничтоживший остатки деревянной крыши. К сожалению, сейчас бывший доходный дом не привлекает ни инвесторов, ни, по всей видимости, городские власти.

НОВЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

В Уфе располагается несколько реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями. Тем не менее, по-видимому, не каждый может получить в них нужную помощь.

«Комсомолка» часто пишет о детях, которым жизненно необходимо комплексное и дорогостоящее лечение от редких и очень опасных заболеваний. Герои наших материалов часто вынуждены обращаться за помощью к специалистам из других городов страны (таких как Анапа, Челябинск, Казань, Златоуст и пр.) или даже из других государств.

По всей видимости, в Уфе назрела необходимость строительства нового большого реабилитационного центра, в котором бы детям и подросткам были бы предоставлены доступная квалифицированная помощь посредством высокотехнологичного оборудования и современных методик лечения. Такое учреждение могло бы спасти большое количество детишек не только из Башкирии, но и, возможно, других городов России.

УФИМСКИЙ КРЕМЛЬ

Сооружение известное как Уфимский кремль располагалось на месте нынешнего Монумента Дружбы. Объект имел массивную деревянную стену длиной 440 метров, а над его северной и южной частями располагались дубовые башни. Строение было воздвигнуто в 1574 году – эта дата и считается годом основания башкирской столицы.

В 1759 году во время сильной грозы молния ударила по одной из башен кремля. Начался пожар, в котором сооружению, увы, не удалось уцелеть.

Одним из ключевых культурных и архитектурных объектов крупных российских городов, таких как Москва, Казань и Нижний Новгород, является именно кремль. И уфимский Центр городского дизайна несколько лет назад предложил проект по возрождению утраченного более двух сотен лет назад сооружения.

Предполагалось, что объект воспроизведет ключевые элементы кремля. В одних помещениях планировали разместить кафе башкирской национальной кухни и выставочные залы, а в других – лавку пчеловода, гончарную мастерскую, хранилище фондов и пр.

Тем не менее, проект так и не был воплощен в жизнь. А жаль – воссозданный Уфимский кремль мог бы стать одним главных культурных и развлекательных центров столицы. Плюс ко всем это был бы весьма символичный подарок горожанам к 450-летенму юбилею Уфы.

IMAX-КИНОТЕАТР

Фото: Соцсети

В 2009 году для уфимских киноманов произошло знаковое событие. В «Искре» открылся IMAX-зал с гигантским современным экраном и высококачественным звуковым оборудованием. Горожанам представилась возможность наслаждаться просмотром фильмов так, как до этого могли лишь избранные города России.

Кинозал проработал около 12 лет пока в феврале текущего года «Искра» неожиданно не закрылась. Как заявили владельцы заведения, приостановить работу пришлось из-за коронавирусной пандемии, из-за которой случился перенос крупных голливудских релизов, сформировался слабый репертуар фильмов, а также произошел уход арендаторов из кинокомплекса.

Руководство «Искры» рассчитывает потратить время своего отсутствия на кинорынке на «обновление и реконструкцию».

Надеемся, что в кинотеатр вновь откроет свои двери для посетителей в ближайшие месяцы или хотя бы к юбилею Уфы. Или, если вдруг «Искра» уже не возобновит работу, было бы здорово увидеть в столице Башкирии новый и еще более современный IMAX-кинозал.