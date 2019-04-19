Власти Башкирии хотят построить еще один стадион для футбольной «Уфы»

Второй стадион футбольного клуба «Уфа» хотят построить на берегу реки Белой в районе столичного Затона.

Кажется, что «настоящий» футбольный стадион стал одним из самых амбициозных уфимских проектов. Отремонтированного в 2015 году «Нефтяника» вдруг оказалось мало – он вмещает всего 15 тысяч человек. Помимо этого, вопросы возникали и у самих футболистов – покрытие здесь искусственное, и «играется» на нем не так, как на большинстве арен страны.

СТОЛИЦА БЕЗ «ВЗРОСЛОГО» СТАДИОНА

Отсутствие большого стадиона сыграло злую шутку и в преддверии Чемпионата мира по футболу. Даже отремонтированной арене в северной части города было далеко до самых простых стадионов мирового уровня. Тогда глава Башкирии Рустэм Хамитов, несмотря на любовь к футболу, не смог «дожать» в федеральном центре идею со строительством стадиона к 2018 году.

Между тем «Уфа», возглавляемая в прошлом сезоне великолепным Сергеем Семаком, вышла в Лигу Европы. Правда, к самому моменту игр «Уфа» сдулась, не выдержав сложных игр сразу в двух чемпионатах. Чисто технически уфимский клуб мог сыграть с «Челси» и «Арсеналом», но этого так и не произошло. Команда вылетела, проиграв шотландскому «Рейнджерс» в матче плей-офф. Но даже поражение было лучшим результатом за всю современную историю уфимского футбола.

После этого взлета команда внезапно оказалась на самом дне турнирной таблицы Российской премьер-лиги. Руководство клуба спешно поменяло двух главных тренеров. Третьим стал Вадим Евсеев, и ему, кажется, удается спасать команду от вылета из элиты российского футбола.

ЕСТЬ ДВА МЕСТА…

Воодушевившись успехами команды, в руководстве республики загорелись идеей построить в Уфе «компактный стадион на 15-20 тысяч человек». Разумеется, что появиться он должен ближе к историческому центру Уфы – чтобы всем было удобнее добираться. В правительстве Башкирии заявили, что примером будущего стадиона может быть белорусская «Борисов-Арена».

Изначально предполагались два места для строительства нового стадиона. Первый - у торгового центра «Мега». Рядом проходит оживленная трасса Уфа-Аэропорт, и проблем с транспортом у болельщиков быть не должно.

Второй вариант – пустырь на выезде из уфимского полуострова в сторону Затона. Здесь отличная транспортная доступность и огромное пространство для работы. От проспекта Октября до предполагаемого места строительства на машине ехать около 10 минут.

НА ЖИВОПИСНОМ БЕРЕГУ РЕКИ БЕЛОЙ

Накануне на строительном форуме в ВДНХ представили проект футбольной арены, расположенной на берегу реки Белой на въезде в Затон. Согласно описанию проекта от «Башинформа», стадион будет вмещать порядка 20 тысяч человек. Вокруг арены будет оборудована парковка, рассчитанная на 2 тысячи автомобилей, и автобусная остановка на 15 машин. Стоимость сооружения оценивается от 3 миллиардов рублей. Дата начала стройки пока неизвестна.

Стадион, кстати, можно использовать и для других грандиозных событий. Например, наши соседи из Татарстана вполне успешно используют «Казань-Арену» в качестве универсального места для проведения самых разных мероприятий – от автомобильных праздников до концертов под открытым небом. С появлением большого стадиона Уфа сможет принимать именитых зарубежных исполнителей и организовывать сабантуи для жителей и гостей города.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мэр Уфы Ульфат Мустафин хочет отремонтировать стадион «Строитель». К такому выводу градоначальник пришел после того, как посетил Чемпионат Европы по мотогонкам на льду зимой этого года.

- Конечно, состояние стадиона оставляет желать лучшего. Тут нужна реконструкция и масштабный ремонт. Проект и экспертиза у нас есть. Будем выходить на правительство республики и на главу Башкирии. У нас тут международные соревнования проходят, а стадион в таком виде! – отметил Мустафин на одном из оперативных совещаний.

Напомним, что «Строитель» - один из самых старых стадионов Уфы. Его открыли в 1959 году. На стадионе есть футбольное поле, а зимой здесь заливают каток и проводят соревнования по мотогонкам на льду. Увы, но никакой конкретики по ремонту объекта у властей города и республики пока нет.