2020-07-13T16:13:48+03:00
Общество

«Верю, сын сделает свой первый шаг»: ошибка врача изменила всю жизнь малышу из Башкирии, нужна помощь

Шестилетнего Петю Серегина ждут в реабилитационном центре для новых занятий
Яна БАЗЕКИНА
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В 2018 году «КП-Уфа» писала об удивительной истории маленького Пети Серегина из Салавата. Из-за врачебной ошибки и осложненных родов ребенок родился очень слабым, и врачи даже не давали шансов, что он выживет. Мама Пети Екатерина с ужасом вспоминала, как на ее расспросы о сыне, врачи предлагали ей написать отказную на сына, а через годик родить здорового ребенка, но женщина и подумать не могла, чтобы отказаться от собственного малыша. В итоге Петю выходили, но из-за поражения нервной системы у мальчика диагностировали ДЦП и кучу других серьезных заболеваний, и Петя получил инвалидность. К сожалению, Екатерину ждал еще один удар судьбы: не выдержав жизненных невзгод, из семьи ушел муж, оставив женщину одну с малышом-инвалидом и маленькой дочкой на руках. Вот только Екатерина не сдавалась и все силы положила на то, чтобы поставить ребенка на ноги, а вскоре и снова вышла замуж.

«ПРОГРЕСС ЕСТЬ, И ОН ОГРОМНЫЙ»

За два года, как признается Екатерина, в жизни Пети произошло много перемен. Благодаря средствам, которые помогли собрать читатели «Комсомолки», мальчик прошел несколько курсов реабилитации. Именно эти курсы в комплексе с правильно подобранными препаратами избавили ребенка от мучительных эпилептических припадков. Сейчас они полностью прекратились, а ведь раньше доходило до 300 приступов в день!

- Да, Петя до сих пор еще не ходит и даже не сидит, но прогресс есть и он огромный. Например, сын начал понимать обращенную к нему речь, стал с удовольствием интересоваться окружающим миром, тянуться к людям, теперь он обожает смотреть мультики, а ведь совсем недавно его еще ничего не интересовало. Врачи повторяют, что нужно постоянно заниматься. Если мы не будем пропускать курсы реабилитации, то Петр обязательно научиться сидеть и ходить. Я все еще верю, что мой сын сделает свой первый шаг ко мне, начнет разговаривать, и все у нас будет хорошо, - признается мама мальчика.

После лечения мальчик перестал биться судорогах и стал интересоваться окружающим миром

После лечения мальчик перестал биться судорогах и стал интересоваться окружающим миром

К сожалению, не все так просто. Каждый курс реабилитации стоит огромных денег, и проходить ее нужно каждые три месяца. Несмотря на инвалидность, пенсии не хватает, чтобы в полном объеме покрыть расходы на лечение, ведь в семье есть еще один ребенок. Вот и приходится в лучшем случае раз в год ездить в реабилитационный центр, а ведь драгоценное время уходит. В конце июля Петю снова ждут в «Сакуре», но выставленный клиникой счет в 191 500 рублей оказался неподъемным для семьи, поэтому мама мальчика решила попросить помощи у неравнодушных читателей, которые уже один раз откликнулись на беду ребенка.

Если и вы хотите помочь мальчику, чтобы он, наконец, отправился на долгожданную реабилитацию, вы можете сделать посильный вклад по номеру 8(909)345-69-36 (получатель Екатерина Андреевна С., мама Пети).

ИСТОЧНИК KP.RU

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