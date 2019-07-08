Мечеть Ар-Рахим обзавелась новыми инвесторами

СЕГОДНЯ 16:10 2019-07-08T16:10:32+03:00

Когда мечеть будет построена, до сих пор неизвестно

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На возведения самого известного в Уфе долгостроя — мечети Ар-Рахим — новые инвесторы выделят еще 100 млн рублей. Об этом сообщил врио главы Башкирии Радий Хабиров в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе».

Руководитель республики также рассказал о финансовых конфликтах вокруг строительства соборной мечети.

– Мы несколько месяцев распутывали сложный клубок — финансовый, человеческий, коррупционный в том числе. Развитию строительства мешал внутренний конфликт в Духовном управлении мусульман республики, – отметил Хабиров. – Там были довольно серьезные финансовые разногласия. Имели место и факты довольно небрежного отношения с деньгами фонда.

Также стало известно, что к строительству вновь привлекут фонд «Урал» Муртазы Рахимова. В 2016 году этот фонд вложил в проект около 1 млрд рублей, но после конфликта с ДУМ Башкирии прекратил финансирование.

Несмотря на новые подвижки в возведении Ар Рахим, о сроках завершения работ ничего не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU