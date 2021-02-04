Стало известно, почему в Уфе закрыли кинотеатр «Искра IMAX»

Фото: соцсети

На днях жителей Уфы взбудоражила новость: закрылся кинотеатр «Искра IMAX». Владельцев франшизы засыпали вопросами в социальных сетях с просьбой рассказать о причинах такого решения. Накануне в официальном сообществе кинотеатра в Вконтакте жителей и гостей башкирской столицы успокоили – это не навсегда.

В обращении к зрителям хозяева кинокомплекса заявили, что причины временной приостановки работы очевидны.

- Пандемия коронавируса во всем мире, постоянный перенос крупных голливудских релизов, слабый репертуар фильмов на ближайшие месяцы, отсутствие арендаторов в нашем огромном кинокомплексе, - говорится в посте в соцсетях. В свою очередь, владельцы пояснили, что планируют во время приостановки работы провести в комплексе реконструкцию и обновление.

- Мы надеемся, что ситуация с ковидом в скором времени стабилизируется во всем мире, и мы будем рады сообщить о нашем открытии. До скорой встречи! – пишут представители «Искра IMAX».