Уфа - город-парк. Утопия или реальность?

СЕГОДНЯ 07:15 2018-10-04T07:25:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Почти все гости Уфы, побывавшие в башкирской столице, восторгались тем, что город буквально утопает в зелени. Причем этот факт отмечают не только туристы из других городов России, но и иностранные гости, например, из «вечнозеленой» Бразилии или солнечной Колумбии.

Чтобы сохранить эту фишку, архитекторы-урбанисты разработали программу «Город в парке». Впервые идея окружить современную Уфу благоустроенными парками и скверами и превратить невзрачные дворы в благоухающие сады, прозвучала еще в 2011 году. Спустя три года на градостроительном форуме «Урбан-байрам» концепцию расширили и разработали новый проект. Предложение общественных деятелей и профессиональных архитекторов приглянулось тогдашнему мэру Иреку Ялалову.

Программу по благоустройству парков, скверов и дворов в городской администрации продлили в декабре 2017 года. На озеленение и облагораживание городских дворов, парков, зон отдыха и городских аллей будет выделено более 1,5 млрд рублей. Завершится исполнение этой программы зимой 2022 года. К этому времени Уфа должна вновь подтвердить статус самого зеленого города России.

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО

С 2011 по 2018 годы городские власти благоустроили 28 зон отдыха и построили «с нуля» 19 новых. Благодаря финансированию из регионального и федерального бюджета яркими красками заиграли скверы имени Мустая Карима, Зайнаб Биишевой, Нестерова, Ферина, Ленина, Зии Нуриевича Нуриева, Театральный, 50-летия Победы, Борцам Революции. Были благоустроены скверы «Уфимская верста», Софьюшкина аллея, аллея «АртТерия», Пушкинская аллея, аллея Победы, парк имени Мажита Гафури и парк Якутова.

На заседании Горсовета Уфы, где депутаты приняли досрочную отставку ИрекаЯлалова с поста градоначальника, экс-мэр заявил, что только за пять лет – с 2011 по 2016 годы в городе было благоустроено более 1200 дворовых территорий. Если учесть, что до этого десятилетиями никаких изменений не было, то результат вполне достойный.

ДВОРЫ И ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Стоит отметить, что в сфере благоустройства дворов успешно реализованы проекты, не имеющие никакого отношения к городским властям. Так, например, застройщики жилых комплексов в Зеленой роще и на проспекте Октября позаботились о внешнем виде придомовой территории и реализовали концепцию «двор без машин». Еще один положительный пример – жилой комплекс на Театре кукол. Там строительная компания взяла на себя создание целого семейного парка.

Застройщик на свои деньги благоустроил семейны парк на Театре кукол

ПАРК ЯКУТОВА

Еще каких-то десять лет назад уфимский парк имени Ивана Якутова считался едва ли не заброшенным. Одинокое кафе на берегу Солдатского озера, да детская железная дорога – вот и вся инфраструктура. После масштабной реконструкции парк Якутова и правда похорошел. Озеро очистили и облагородили его берега, оформили и привели в должный вид прогулочные дорожки, поставили скамейки, включили фонари. Однако без эксцессов не обошлось.

Пару лет назад в парке стали появляться странные скульптуры коричневого цвета, которые в уфимской мэрии упорно называли «арт-объектами». Внешний вид этих «сооружений» вызывал недоумение и эстетический шок у «тонких натур». К счастью, в этом году коммунальщики покрасили статуи в белый.

Еще одна проблема, с которой столкнулись горожане – чрезмерная загруженность. Даже в будний день там собирается много желающих провести время в уютной обстановке, а в выходной и вовсе не протолкнуться.

ПАРК ГАФУРИ

Довольно долгое время парк имени Мажита Гафури, что в географическом центре Уфы, был закрыт на масштабную реконструкцию. Все это время территория облагораживалась, приводились в порядок площадки. Старые, доставшиеся от советского периода детские аттракционы, были снесены. На смену устаревшего и изношенного колеса обозрения, простоявшего в парке не один десяток лет, рядом поставили новое. Пусть формально новый аттракцион и не находится на территории парка, но уфимцы по старой памяти все равно говорят о «Колесе обозрения на Гафури».

ПАРК ЛЕСОВОДОВ

Проект по превращению парка Лесоводов в уютную площадку для семейного отдыха стоит отметить особо. Работа, которая проводилась на протяжении нескольких лет, принесла свои плоды – из заполненного мусором, дикими собаками и маргинальными людьми это место превратилось в современный парк. Отдельной похвалы от любителей велоспорта заслужили и велодорожки, разрезавшие вдоль и поперек весь лесной массив. Полюбилась горожанам и площадка для пикников. Даже зимой там можно встретить любителей отдыхать на свежем воздухе.

Из минусов этого, безусловно, уютного места, стоит отметить нехватку биотуалетов и высокую загруженность – в выходные там собирается едва ли не половина жителей микрорайона Зеленая роща.

ЧЕГО НЕ СДЕЛАЛИ

Благоустройство города хотя и идет своим чередом, но все-таки не поспевает за быстро меняющимися запросами горожан. Далеки от совершенства многие уфимские дворы, целые улицы и даже микрорайоны представляют собой печальное зрелище. Так, например, микрорайон Молодежный и большая часть улицы Зенцова в историческом центре города создают впечатление упадка и навевают уныние. Виной тому не столько аварийные дома, сколько разбитые дороги и периодически не горящие фонари.

Программа «Город в парке» пока еще не коснулась Черниковки. Парк за стадионом Гастелло, некогда так любимый жителями, превратился в заброшенный объект, а пруд – в заросшее камышом болото.

Таким был парк Гастелло раньше и какой он сейчас

Несмотря на постоянно действующие программы по всевозможному облагораживанию дворов, до некоторых районов коммунальщики не добрались до сих пор. Стоит заглянуть в любой двор на улицах Кольцевая, Черниковская или 40 лет СССР после сильного дождя, можно и не дойти до нужного подъезда – дорог практически нет.

Дворы в Черниковке пока оставляют желать лучшего

По-прежнему остается много вопросов по улице Ленина. Спускаясь вниз по одной из старейших улиц, в прошлом именуемой Центральной, можно заметить, как внешний вид ее меняется от дома к дому. Часть улицы, ведущая к Речному порту, сразу после поворота трамвайных путей к вокзалу представляет собой печальное зрелище.

К тому же, в городе еще много микрорайонов, где благоустройство практически не заметно. Нижегородка, та часть Демы, что располагается ближе к дороге на Баланово, часть Затона.

Как бы то ни было, работа по ремонту уфимских дворов будет продолжаться под руководством другого мэра. Остается лишь надеяться, что новый градоначальник обратит внимание на кварталы, куда так и не добрался за семь лет Ирек Ялалов.