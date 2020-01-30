2020-01-30T15:57:48+03:00
Общество

Стало известно, когда в Уфе достроят мечеть «Ар-Рахим»

Помощь в возведении одного из самых масштабных объектов в городе могут оказать турки
Владислав КАЗАНЦЕВ
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"Ар-Рахим" могут достроить в 2024 году"Ар-Рахим" могут достроить в 2024 году
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Соборная мечеть «Ар-Рахим» в Уфе будет построена к 2024 году. Соответствующее заявление сделал генконсул Турецкой Республики Исмет Эрикан после встречи с муфтием Башкирии Айнуром Биргалиным.

– Я видел ее снаружи: строение действительно впечатляющее (рассчитано на 6 тысяч человек), выбрано хорошее место. Строительство выполнено на 30 процентов. Планируют построить до 2024 года, – цитирует издание «Реальное время» турецкого дипломата. По его словам, турки могут поддержать проект, если потребуются мастера-отделочники и появится запрос на декор и материалы.

Изданию эту информацию подтвердил источник в Духовном управлении мусульман РБ. Собеседник также добавил, что иностранные партнеры были готовы оказать помимо прочего и финансовую помощь.

Напомним, строительство мечети началось еще в 2000-х годах. Основным спонсором выступал благотворительный фонд «УРАЛ» Муртазы Рахимова. В 2016 году организация вложила в проект около одного миллиарда рублей, однако после конфликта с ДУМ РБ прекратила финансирование.

В июле 2019 года Радий Хабиров рассказал о появлении новых инвесторов, готовых выделить порядка ста миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Стало известно, когда в Уфе достроят мечеть «Ар-Рахим»
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