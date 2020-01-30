Стало известно, когда в Уфе достроят мечеть «Ар-Рахим»
Соборная мечеть «Ар-Рахим» в Уфе будет построена к 2024 году. Соответствующее заявление сделал генконсул Турецкой Республики Исмет Эрикан после встречи с муфтием Башкирии Айнуром Биргалиным.
– Я видел ее снаружи: строение действительно впечатляющее (рассчитано на 6 тысяч человек), выбрано хорошее место. Строительство выполнено на 30 процентов. Планируют построить до 2024 года, – цитирует издание «Реальное время» турецкого дипломата. По его словам, турки могут поддержать проект, если потребуются мастера-отделочники и появится запрос на декор и материалы.
Изданию эту информацию подтвердил источник в Духовном управлении мусульман РБ. Собеседник также добавил, что иностранные партнеры были готовы оказать помимо прочего и финансовую помощь.
Напомним, строительство мечети началось еще в 2000-х годах. Основным спонсором выступал благотворительный фонд «УРАЛ» Муртазы Рахимова. В 2016 году организация вложила в проект около одного миллиарда рублей, однако после конфликта с ДУМ РБ прекратила финансирование.
В июле 2019 года Радий Хабиров рассказал о появлении новых инвесторов, готовых выделить порядка ста миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU