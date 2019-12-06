2019-12-06T11:30:17+03:00
Общество

На мост в Уфе республиканская казна потратит 8,5 млрд рублей

Протяженность объекта в створе улицы Интернациональной составит 1,2 километра
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мост должны построить к 2025 годуМост должны построить к 2025 годуФото: Архив "КП"
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Из бюджета Уфы выделят 8,7 млрд рублей на строительство моста через реку Белую протяженностью чуть больше одного километра. Согласно информации на сайте госзакупок, строительство начнется в марте 2020 года и закончится в ноябре 2025-го.

Подрядчика будет отбирать Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации города. Заявки принимаются до 30 декабря. Итоги конкурса будут подведены 17 января 2020 года. Подготовку территории к строительству исполнитель начнет уже в марте.

Протяженность моста в створе улицы Интернациональной составит 1,2 километра, левобережного подхода 4,5 км, а правобережного – 700 метров. На переправе организуют двухполюсное движение с расчетной скоростью до 100 км/ч. Подрядчик также займется реконструкцией Тоннельной и Интернациональной улиц. В перечне работ значится установка шумозащитных экранов, дорожных знаков, дождевой канализации, очистных сооружений, освещения, видеонаблюдения, а также благоустройство территории вокруг моста.

8,5 млрд на переправу выделит республиканский бюджет. Остальную часть – порядка двухсот миллионов – возьмет на себя городская казна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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