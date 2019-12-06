На мост в Уфе республиканская казна потратит 8,5 млрд рублей
Из бюджета Уфы выделят 8,7 млрд рублей на строительство моста через реку Белую протяженностью чуть больше одного километра. Согласно информации на сайте госзакупок, строительство начнется в марте 2020 года и закончится в ноябре 2025-го.
Подрядчика будет отбирать Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации города. Заявки принимаются до 30 декабря. Итоги конкурса будут подведены 17 января 2020 года. Подготовку территории к строительству исполнитель начнет уже в марте.
Протяженность моста в створе улицы Интернациональной составит 1,2 километра, левобережного подхода 4,5 км, а правобережного – 700 метров. На переправе организуют двухполюсное движение с расчетной скоростью до 100 км/ч. Подрядчик также займется реконструкцией Тоннельной и Интернациональной улиц. В перечне работ значится установка шумозащитных экранов, дорожных знаков, дождевой канализации, очистных сооружений, освещения, видеонаблюдения, а также благоустройство территории вокруг моста.
8,5 млрд на переправу выделит республиканский бюджет. Остальную часть – порядка двухсот миллионов – возьмет на себя городская казна.
ИСТОЧНИК KP.RU