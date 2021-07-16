Ограничения, очереди и мошенники: как проходит вакцинация от коронавируса в Башкирии

Уже несколько недель в Башкирии бьется рекорд по заболеваемости ковидом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Третья волна пандемии COVID-19 в Башкирии набирает обороты. Уже две недели республика ставит рекорды по росту коронавирусной заболеваемости. За последние сутки ковид подхватили 240 жителей республики, умерло – шесть человек. В общей сложности пандемия унесла жизни 677 человек.

С приходом третьей волны башкирские власти ввели новые антиковидные ограничительные меры. С 26 июля всем, у кого нет сертификата о прививке от COVID-19, либо отрицательного теста или справки о противопоказаниях к прививке, вход во многие общественные заведения будет закрыт.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

Во многих регионов России в связи ростом количества заболевших ковидом объявлена обязательная вакцинация. Однако власти Башкирии решили, что подобные решительные меры в республике пока что не требуются.

– На данный момент в нашей республике ни по одному показателю этой необходимости нет. Моя личная позиция: я бы очень не хотел объявлять обязательную вакцинацию. Потому, что это во многом личное дело человека. Но, подчеркиваю, если обязательства нас заставят, мы можем пойти и на это. Но, пока этого нет и, надеюсь, в ближайшей перспективе не намечается, – заявил Радий Хабиров на одном из правительственных совещаний.

Также глава республики поручил государственным ведомствам усилить среди населения просветительскую работу по вакцинации от коронавируса. По его словам, башкирские власти республики пока проигрывают «идеологический спор с мракобесием». Хабиров заявил, что специалисты должны «день и ночь рассказывать» о безопасности и необходимости прививки от ковида.

Обязательная вакцинация, как заявил глава региона, республике пока не требуется Фото: Рустем АХУНОВ

ОЧЕРЕДИ НА ВАКЦИНАЦИЮ

Так или иначе, около месяца назад возросли темпы вакцинации населения Башкирии от COVID-19, и они не спадают вот уже несколько недель подряд. Первый компонент вакцины против коронавирусной инфекции на сегодняшний день получили 794 487 жителей республики, второй – 472 623.

Также, чтобы ускорить темпы вакцинирования населения, власти республики организовали более удобные условия для прививания жителей Башкирии. Получить консультацию врача или привиться для выработки антител к опасному вирусу можно не только в поликлиниках, но в и в торговых центрах.

Мобильные пункты вакцинации в Уфе есть в торговых центрах «Центральный», «Планета», «Мега», «Башкирия», «Гостиный двор» и «Простор». По будням они работают с 13:00 до 20:00 часов, а по выходным и праздникам – с 10:00 до 20:00 часов.

Очередь на вакцинацию в ТРК «МЕГА» Фото: Рустем АХУНОВ

Также буквально на днях, 14 июля, в уфимском конгресс-холле «Торатау» открылся самый крупный в Приволжском федеральном округе пункт вакцинации от коронавируса. Режим работы – с 8:00 до 20:00 без выходных и праздничных дней. За сутки там готовы вакцинировать до 1,5 тысячи человек.

Однако с началом третьей волны коронавирусной инфекции и анонсом новых антиковидных ограничений уфимские пункты вакцинации не справились с наплывом желающих сделать прививку. Проблема с очередями возмутила главу республики, и он заявил, что подобные явления недопустимы.

– Люди нас услышали. Очереди в торговых центрах – это безобразие. Раз люди пошли – значит, им надо создавать комфортные условия, – заявил Радий Хабиров.

Мошенники предлагают купить сертификат о вакцинации от коронавируса Фото: Александр РОГОЗА

КОВИДНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО

В связи с ужесточением антиковидных мер в Башкирии появился новый вид мошенничества. Появились жулики, предлагающие купить сертификат о прививке от коронавируса.

Недавно в Стерлитамаке за изготовление и продажу поддельных справок о вакцинации против коронавируса задержали 43-летнюю секретаршу поликлиники и ее 33-летнюю знакомую. Женщина уничтожала неиспользованные дозы вакцины, чтобы скрыть следы преступления. За каждый «липовый» сертификат о вакцинации она требовала от 500 рублей до 3,5 тысяч рублей.

По поводу нового вида мошенничества Радий Хабиров высказался на встрече с журналистами.

– Не думаю, что это приобретет массовый характер. Наша задача в борьбе с коронавирусной инфекцией – достичь коллективного иммунитета. Все эти поддельные справки не помешают ее исполнению. Их изготовление – незаконно, есть статья в УК РФ по этому поводу, – отметил глава региона.

В Башкирии, по мнению специалистов, очень хорошие темпы вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВСЕ МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ УЖЕ ОСЕНЬЮ

Управделами уфимской мэрии Альфира Бакиева сообщила, что при сохранении текущих темпов прививочной кампании план по вакцинации от коронавируса будет выполнен уже к началу осени.

– Ежедневно прививаются около семи тысяч уфимцев. Небольшой спад идет в выходные дни, – рассказала специалист.