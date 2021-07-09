Хабиров в третий раз перенес введение новых антиковидных ограничений в Башкирии

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Глава Башкирии Радий Хабиров в третий раз перенес введение новых антиковидных ограничений в республике. Согласно обновленному указу, теперь они вступят в силу только 26 июля. Речь идет о запрете на посещение ресторанов, кафе, салонов красоты и фитнес-клубов для тех, у кого нет сертификата о вакцинации против COVID-19, отрицательного ПЦР-теста либо медотвода к прививке. Ранее Хабиров уже откладывал эти меры: сначала с 29 июня на 5 июля, затем с 5 июля на 12 июля и вот теперь – с 12 июля на 26 июля.

Как пояснили в пресс-службе администрации главы республики, отложить новые ограничения Хабирова попросили «представителей делового сообщества». После этого глава Башкирии обратился к главному санитарному врачу Анне Казак за консультацией.

– Анна Казак, проанализировав ситуацию с коронавирусом в регионе, отмечает, что в коллективах организаций общепита очаги заболевания COVID-19 не регистрировались. Также отсутствуют сведения о возможном заражении коронавирусом при посещении объектов общественного питания. В связи с этим Роспотребнадзор считает возможным принять решение о переносе сроков ввода дополнительных антиковидных ограничений при соблюдении заведениями общепита санитарно-эпидемиологических правил, – озвучили позиция Роспотреба в администрации главы РБ.

Надзорное ведомство также рекомендует работодателям Башкирии сделать 19 июля нерабочим днем с сохранением зарплаты. Чем это мотивировано, не поясняется. Отметим, что 20 июля в республике официальный выходной по случаю Курбан-Байрама.

Все массовые мероприятия в регионе с количеством участников свыше 200 человек разрешается проводить только на основании решения республиканского оперштаба.