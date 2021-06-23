Пункты вакцинации от коронавируса в Уфе: адреса, куда звонить, где находится ближайший

В Минздраве озвучили полный список мест, где можно привиться от коронавируса в Уфе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минздраве Башкирии объяснили, где находятся все пункты вакцинации от коронавируса в Уфе.

С приходом лета в Башкирии начался рост больных коронавирусом. Дабы снизить количество «тяжелых» пациентов, власти республики организовали условия для удобной вакцинации жителей Башкирии. В частности, открылись новые пункты вакцинации от коронавируса в Уфе – теперь обе части прививки можно получить не только в больницах, но в торговых центрах. Редакция «КП-Уфа» решила собрать всю информацию о адресах мест, где можно сделать прививку от коронавируса в башкирской столице.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИВИВКУ

Прямо сейчас проще всего записаться на прививку от коронавируса через портал «Госуслуги». Там вы сможете выбрать медицинское учреждение и желаемое время прививки.

Если у вас нет профиля на сервисе «Госуслуги», то вы сможете записаться на прививку от коронавируса по бесплатному единому телефону 122.

МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА В УФЕ

Для тех, кому не хочется приходить на прививку в поликлинику, действуют так называемые мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Расположены они, как правило, в самых проходных местах Уфы – торговых центрах. По будням они работают с 13 до 20, а по выходным и праздникам – с 10 до 20 часов.

На момент написания статьи, мобильные пункты вакцинации в Уфе расположены в следующих торговых центрах – «Центральный», «Планета», «Мега», «Башкирия», «Гостиный двор» и «Простор». Нужно понимать, что неконтролируемого потока желающих вакцинироваться, на месте может оказаться очереди. В Минздраве Башкирии пообещали разобраться с этой проблемой.

Вероятно, что вскоре вакцину можно будет получить и в других торговых центрах. Найти новые адреса мобильных пунктов вакцинации от коронавируса в Уфе можно в сервисах «Яндекс.Карты» или «2gis» по поисковому запросу «Мобильный пункт вакцинации»

АДРЕСА ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА В УФЕ

ГБУЗ РБ Поликлиника №51 (Уфа, ул.Бабушкина, 17)

ГБУЗ РБ Поликлиника №50 (Уфа, ул.Комсомольская, 19; Парковая,8)

ГБУЗ РБ Поликлиника №48 (Уфа, ул.Губайдуллина, 21/1)

ГБУЗ РБ Поликлиника №44 (Уфа, ул.Аксакова, 72)

ГБУЗ РБ Поликлиника №38 (Уфа, ул.Российская, 94)

ГБУЗ РБ Поликлиника №32 (Уфа, ул.Богдана Хмельницкого, 88)

ГБУЗ РБ Поликлиника №2 (Уфа, ул.Российская, 68)

ГБУЗ РБ Поликлиника №1 (Уфа, ул.Цюрупы,4)

ГБУЗ РБ ГКБ №8 (Уфа, ул.Невского, 31)

ГБУЗ РБ ГКБ №5 (Уфа, ул.Цюрупы, 84)

ГБУЗ РБ ГКБ №18 (Уфа, ул.Пинского, 5)

ГБУЗ РБ ГКБ №13 (Уфа, ул.Первомайская, 95; ул.Стадионная, 7/2; ул.Нежинская, 28; ул.Сельская Богородская, 47/1; ул.Ферина, 2)

ГБУЗ РБ ГКБ №10 (Уфа, ул.Максима Горького, 47)

ГБУЗ РБ ГБ №9 (Уфа, ул.Чкалова, 125)

ГБУЗ РБ Поликлиника №46 (Уфа, ул.Авроры, 5/2)

ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ (Уфа, ул.Кустарная, 18)

ГКБ №21 (Уфа, ул.Лесной, пр.3)

ГБУЗ РБ Поликлиника №43 (Уфа, ул.Жукова, 4/1)

ГКБ №18 (Уфа, ул.Мира, 39/1)

ГКБ Демского района г.Уфы (Уфа, ул.Мусоргского, 21/1)

ГБУЗ РБ Поликлиника №44 (Уфа, ул.Нехаева, 60)

ГКУЗ РБ РКБ №2 (Уфа, ул.Пушкина,99)

ГБУЗ РБ Поликлиника №51 (Уфа, Революционная, 167)

ГБУЗ РБ Поликлиника №46 (Уфа, ул.С.Перовской, 38)

ГБУЗ РБ Поликлиника №52 (Уфа, ул.Ст.Кувыкина, 20)

ГБУЗ РБ ГКБ №21 ( Уфа, ул.Цюрупы, 55/1, поликлиника №2)