«Это безобразие»: Радий Хабиров прокомментировал очереди на вакцинацию

«Раз люди пошли – значит, им надо создавать комфортные условия», – заявил Радий Хабиров Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров на правительственном совещании прокомментировал очереди на вакцинацию, образовавшиеся в эти выходные в торговых центрах.

– Перед началом нашего совещания я запросил у Минздрава информацию о прохождении вакцинации населением за последние два дня. Количество вакцинировавшихся увеличилось на 28%. То есть, люди нас услышали. Более того, в субботу и в воскресенье у нас были очереди в торговых центрах – это безобразие. Раз люди пошли – значит, им надо создавать комфортные условия, – заявил Радий Хабиров.

Напомним, в конце прошлой недели власти республики ввели ограничения на посещение общественных мест. С 22 июня тем, у кого нет отрицательных тестов на коронавирус или сертификата о прививках будет запрещен доступ в ряд заведений торговли и услуг.