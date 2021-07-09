В Башкирии за подделку справок о вакцинации против COVID-19 задержали работницу поликлиники

Работница могла уничтожать неиспользованные дозы вакцины, чтобы скрыть следы преступления Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В башкирском городе Стерлитамаке за изготовление и продажу поддельных справок о вакцинации против коронавируса задержали 43-летнюю секретаршу поликлиники и ее 33-летнюю знакомую. Об этом сообщило МВД республики.

– Работник [поликлиники] могла уничтожать неиспользованные дозы вакцины, чтобы скрыть следы преступления. За каждый «липовый» сертификат о вакцинации она требовала от 500 рублей до 3,5 тысяч рублей, – передали в правоохранительном ведомстве.

Пока что полицейские нашли только одного клиента подозреваемых – 40-летнего жителя Стерлитамака, купившего поддельный сертификат. Городское МВД возбудило уголовное дело по факту сбыта поддельных документов.