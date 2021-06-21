Радий Хабиров высказался об обязательной вакцинации от коронавируса

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня, 21 июня, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии, глава региона Радий Хабиров высказался о возможности обязательной вакцинации жителей республики от коронавируса.

- Уже в десятках регионов Российской Федерации объявлена обязательная вакцинация (от коронавируса – Ред.). На данный момент в нашей республике ни по одному показателю этой необходимости нет. Моя личная позиция: я бы очень не хотел объявлять обязательную вакцинацию. Потому, что это во многом личное дело человека. Но, подчеркиваю, если обязательства нас заставят, мы можем пойти и на это. Но, пока этого нет и, надеюсь, в ближайшей перспективе не намечается, - заявил Радий Хабиров на совещании.

Напомним, ранее власти Башкирии ввели ограничительные меры на посещение общественных мест – всем, у кого нет сертификата о прививке от COVID-19, либо отрицательного теста или справки о противопоказаниях к прививке, вход во многие заведения будет закрыт.